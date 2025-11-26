انفجار مهیب و مشکوک در ادلب

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ ساعتی پیش انفجاری مشکوک در شهر کفر تخاریم، واقع در حومه غربی ادلب رخ داد که برخی منابع رسانهای مکان آن را یک انبار اسلحه اعلام میکنند. خبرنگار وبگاه «عنب بلدی» در ادلب گزارش داد که انفجار احتمالاً در انبار مهمات حاوی موشکها رخ داده است، چرا که پیش از وقوع آن صدای انفجار موشکی در شهر شنیده شد.وی تأیید کرد که تعدادی از غیرنظامیان زخمی شدهاند و خسارت گستردهای در محل انفجار و اطراف آن ــ که در زمینهای کشاورزی قرار دارد ــ به وجود آمده است.
شبکه «الإخبارية» سوریه نیز به نقل از یک منبع پزشکی در بیمارستان «وسیم حسینو» در حومه ادلب اعلام کرد که ده غیرنظامی بر اثر انفجار در اطراف شهر کفر تخاریم زخمی شدند. برخی منابع نیز گزارش دادند که در این انفجار دستکم پنج نفر جانشان را از دست دادند. بنا به گزارش رسانههای سوری، تیمهای دفاع مدنی عملیات جستوجو برای یافتن قربانیان و مجروحان زیر آوار را آغاز کردهاند و نهادهای امنیتی نیز بررسی برای کشف جزئیات انفجار را شروع کردهاند.خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) نیز وقوع انفجار در کفر تخاریم را تأیید کرد و توضیح داد که دلیل این انفجار در مرحله بررسی است. وزارت کشور دولت شورشیان حاکم بر دمشق و مقامات استان ادلب هنوز، جزئیات بیشتری ارائه نکردهاند.
انفجارهای پیشین
در ۱۴ اوت گذشته، بر اثر دو انفجار مشکوک دیگر که گمان میرفت در انبارهای اسلحه در حومه غربی ادلب رخ داده باشد، چهار نفر کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدند.خبرنگار عنب بلدی در آن زمان گزارش داد که دو انفجار پیاپی در زمینهای کشاورزی، پشت جاده غربی ادلب و نزدیک شهربازی «الأرض السعیدة» رخ داده است.
چهار انفجار در ژوئیه
در ماه ژوئیه گذشته نیز چهار انفجار رخ داد که سه مورد آن در انبارهای اسلحه بود و قربانیان و زخمیهایی بر جای گذاشت.در ترمانین، انفجار ناشی از مهماتی که یک غیرنظامی در حال خنثیسازی آن بود، سه کشته (از جمله یک کودک و یک زن) و سه زخمی (از جمله یک کودک و یک زن) برجای گذاشت که همگی از یک خانواده بودند.در ۲۴ ژوئیه، انفجاری در بلده معرة مصرین در شمال ادلب رخ داد که آن هم در انبار مهمات بود که ۱۱ کشته و ۱۴۰ زخمی برجای گذاشت. وزارت کشور دولت الجولانی در آن زمان نیز اعلام کرد که تحقیقات «جامع» آغاز شده و وعده داد با همکاری نهادهای ذیربط، دلایل انفجار روشن و مسئولان ــ فارغ از جایگاهشان ــ بازخواست شوند.وزارت دفاع دولت الجولانی نیز نیز تکمیل تحقیقات درباره انفجار ۲۴ ژوئیه را اعلام کرد؛ انفجاری که ۱۱ کشته و بیش از ۱۴۰ زخمی داشت. این وزارتخانه در ۲۲ سپتامبر گفت که انفجار به دلیل سوءمدیریت در ذخیرهسازی سلاح و مهمات رخ داده است.در ۸ ژوئیه نیز یک انفجار دیگر در انبار مهمات شامل مینها و موشکهای باقیمانده از جنگ در شمال بلده الفوعه در حومه ادلب در فاصله حدود یک کیلومتری از مناطق مسکونی روی داد. این انفجار موجب چند زخمی سطحی و موارد بیهوشی شد، اما آسیب جدی در پی نداشت. وزارت کشور علت مستقیم انفجار را اعلام نکرد.
در ۲ ژوئیه نیز خبرنگاران محلی از وقوع انفجارهایی در یک پایگاه نظامی نزدیک بلدات کفریا و الفوعه در شمال ادلب خبر دادند.شبکه «الإخبارية» سوریه به نقل از دفتر رسانهای وزارت دفاع اعلام کرد که علت انفجارهای پیاپی، افزایش دما بوده و تأکید کرد که هیچ کشته یا زخمی در میان غیرنظامیان یا تیمهای امدادی گزارش نشده است.