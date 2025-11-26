صادق الحسینی کارشناس اقتصادی در برنامه ضیا گفت: «چرا برخلاف نگرانی‌ها، فعلاً احتمال درگیری گسترده بسیار پایین است؟ پارسال که گفتم احتمال حمله اسرائیل هست، دلیل داشت. اون موقع نتانیاهو برای ماندن در قدرت به شدت دنبال بالا بردن محبوبیتش بود و هر حمله‌ای که قبلاً انجام داده بود برایش امتیاز آورده بود. ترامپ هم تا لحظه آخر جلوی او را گرفت، اما آخرش شرایطی ایجاد شد و حمله کرد. بعدش هم گفتم شاید عملیات دیگه‌ای مثل ترور صورت بگیرد، ولی نشد. چرا؟ چون الان نظرسنجی‌های اسرائیل نشان می دهد محبوبیت نتانیاهو بالا رفته و تقریباً مطمئن است که نخست‌وزیر می‌ماند. دیگر لازم نیست با حمله جدید خودش را ثابت کند...» تحلیل کامل الحسینی را می‌بینید و می‌شنوید.