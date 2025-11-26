به گزارش تابناک به نقل از فارس، ویدئوهای منتشرشده از آتشسوزی مهیب هنگکنگ نشان میدهد که دستکم پنج ساختمان که در نزدیکی یکدیگر قرار دارند، در آتش میسوزند و شعلهها از بسیاری از پنجرههای آپارتمانها زبانه میکشند. بر اساس اطلاعات منتشر شده، این مجتمع مسکونی در منطقه تای پو شامل هشت بلوک با تقریباً ۲۰۰۰ آپارتمان است. دولت هنگکنگ اعلام کرد که چهار نفر جان باختهاند و سه نفر در بیمارستان بستری شدهاند که دو نفر در وضعیت بحرانی قرار دارند. پلیس میگوید که گزارشهای متعددی از گیر افتادن افراد در داخل ساختمانهای آسیبدیده دریافت کرده است. طبق گزارش رسانههای محلی، یکی از جانباختگان، آتشنشان بوده است. اداره خدمات آتشنشانی هنگکنگ اعلام کرد که آتشسوزی حوالی بعدازظهر امروز گزارش شد و به سرعت به سطح هشدار شماره ۴ (دومین سطح از نظر شدت) ارتقا یافت.
منطقه تای پو در سرزمینهای جدید هنگکنگ، در حومه شمالی این شهر و در نزدیکی مرز با شهر شنژن در سرزمین اصلی چین قرار دارد. در این آتشسوزی، داربستهای بامبو اطراف ساختمانها که منظرهای رایج در هنگکنگ است، باعث گسترش سریع آتش شدند. دولت این منطقه اوایل امسال اعلام کرد که به دلیل نگرانیهای ایمنی، استفاده از آنها را در پروژههای دولتی به تدریج کنار خواهد گذاشت.