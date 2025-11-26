امیر قلعهنویی وعده بزرگی داد و تأکید کرد تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶ کاری میکند که ایران برای یک هفته تعطیل شود: «ما باید در جام جهانی با حسابوکتاب جلو برویم و حداقل چهار امتیاز بگیریم. من فکر میکنم بیشتر از چهار امتیاز میگیریم. این حرف من سند میشود. ایرادات در جام جهانی به حداقل میرسد و انشاءالله تیم ملی کاری میکند که ایران یک هفته تعطیل میشود.»
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، در فاصله تنها ۶ ماه تا شروع جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا و در فاصله ۹ روز تا برگزاری مراسم قرعهکشی در واشنگتن دیسی (جمعه ۵ دسامبر ۲۰۲۵ /۱۴ آذر ۱۴۰۴) این تورنمنت بزرگ و جذاب، حالا یکی از بحثهای مهم میان فوتبالیها به پیشبینی قرعه تیم ملی فوتبال ایران اختصاص دارد.
در واقع شمارش معکوس آغاز شده و چند روز دیگر تیمهای حاضر در بزرگترین آوردگاه فوتبالی دنیا، با حریفان همگروهی خود آشنا میشوند و برای طرفداران بسیاری از تیمها از جمله ایران، این پرسش مطرح است که آیا بخت و اقبال با تیم ملی همراهی میکند یا قلعهنویی و شاگردانش باید خود را مهیای دوئل با تیمهای قدرتمندتر حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶ کنند.
فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا) سهشنبه شب سیدبندی نهایی تیمهای حاضر در این رقابتها را اعلام کرد و مطابق انتظار، تیم ملی فوتبال ایران در سید دوم قرار گرفت. طبق اعلام فیفا، تیم ملی ایران در سید دوم در کنار تیمهای کرواسی، مراکش، کلمبیا، اروگوئه، سوئیس، ژاپن، سنگال، کرهجنوبی، اکوادور، اتریش و استرالیا قرار گرفته است. حضور ایران در این سید به معنای آن است که شاگردان امیر قلعهنویی در مرحله گروهی با هیچیک از این تیمها روبهرو نخواهند شد. از سوی دیگر، ایران باید با یکی از تیمهای قدرتمند حاضر در سید اول، شامل ۹ تیم برتر ردهبندی فیفا و سه کشور میزبان (آمریکا، مکزیک و کانادا)، همگروه شود.
حضور ایران در سید دوم شرایط نسبتاً مناسبی را میتواند برای تیم ملی رقم بزند. پرهیز از مواجهه تیمهای قدرتمند این سید میتواند مسیر مرحله گروهی را برای ملیپوشان هموارتر کند. از سوی دیگر، فرمت جدید رقابتها که صعود ۳۲ تیم از ۴۸ تیم به مرحله حذفی را امکانپذیر میکند، شانس تاریخی ایران برای عبور از مرحله گروهی را افزایش میدهد.
احتمالا با استناد به همین موارد است که امیر قلعهنویی دوشنبه شب در جدیدترین مصاحبه خود، وعده بزرگی داد و تأکید کرد تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶ کاری میکند که ایران برای یک هفته تعطیل شود: «ما باید در جام جهانی با حسابوکتاب جلو برویم و حداقل چهار امتیاز بگیریم. من فکر میکنم بیشتر از چهار امتیاز میگیریم. این حرف من سند میشود. ایرادات در جام جهانی به حداقل میرسد و انشاءالله تیم ملی کاری میکند که ایران یک هفته تعطیل میشود.»
یکی از اتفاقات جالب گفتوگوی سرمربی تیم ملی در برنامه فوتبال برتر، انتخاب گروه مورد علاقه توسط امیر قلعهنویی بود. سرمربی تیم ملی ابتدا سراغ تیمهای سید یک رفت و کانادا را گزینه مناسبتری برای ایران دانست؛ تیمی که اگرچه در رده ۲۷ رنکینگ قرار دارد، اما یکی از سه میزبان جام جهانی محسوب میشود و امتیاز میزبانی میتواند شرایط را برای هر حریفی دشوار کند. سرمربی تیم ملی سپس از میان سایر گزینهها، بلژیک را به عنوان دیگر گزینه ایدهآل خود نام برد. سرمربی تیم ملی از سید سوم، تیم ملی مصر را گزینه مطلوبی دانست؛ تیمی که با ستارههایی مانند محمد صلاح و عمر مرموش، حریفی جذاب محسوب میشود و رتبه ۳۴ رنکینگ فیفا را در اختیار دارد. قلعهنویی برای انتخاب تیم مورد علاقهاش از سید چهارم، هائیتی را بهعنوان انتخاب مناسبتر معرفی کرد. تیمی با رنکینگ ۸۴ جهان که پس از سالها غیبت و با یک شگفتی بزرگ بار دیگر راهی جام جهانی شده است.
تیم ملی فوتبال ایران با حضور در رتبه بیستم رنکینگ فیفا در سید دوم قرعهکشی قرار گرفت و حالا اهالی فوتبال در میان تمام گزینههای ممکن و احتمالات، بیشتر به دو بخش عمده تشکیل شدهاند. گروهی معتقدند جام جهانی جزو معدود فرصتهایی است که فوتبال ایران امکان رویارویی با غولهای فوتبال دنیا از جمله برزیل و آرژانتین و ایتالیا را دارد و گروهی دیگر ترجیح میدهند قرعه تیم ملی سادهتر و بهتر باشد و با توجه به ۴۸ تیمی بودن، مقدمات صعود برای نخستینبار از مرحله گروهی و حتی بالاتر از آن فراهم شود. به عنوان مثال، سختترین و آسانترین گروه برای ایران در جام جهانی میتواند چنین باشد: برزیل/آرژانتین، ایران، نروژ و پلیآف اروپا یا کانادا، ایران، آفریقای جنوبی و هائیتی.
شما جزو کدام گروه هستید؟ انتخاب شما مخاطبان تابناک چیست و ترجیح میدهید تیم ملی با حریفانی بزرگ و پرآوازه در جهان فوتبال همگروه شود یا تیمهایی که به نظر میرسد عبور از آنها راحتتر است؟
