میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

جزییات پیام امیر سیاری به امیر شهرام ایرانی

رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش در پیامی خطاب به امیر دریادار ایرانی روز نیروی دریایی را تبریک گفت.
کد خبر: ۱۳۴۲۴۰۱
| |
449 بازدید

جزییات پیام امیر سیاری به امیر شهرام ایرانی

به گزارش تابناک، امیر دریادار حبیب‌الله سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران، طی پیامی خطاب به امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش، ضمن تبریک هفتم آذر به او و دیگر فرماندهان، افسران و کارکنان نداجا، اقدامات آنان در جریان جنگ تحمیلی را موجب افتخار ملت ایران دانست و اقدامات این نیرو در جریان عملیات مروارید را جاودان خواند.

 متن پیام تبریک امیر دریادار سیاری به شرح زیر است:

«همرزم ارجمند امیر دریادار شهرام ایرانی

فرمانده محترم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم؛

هفتم آذرماه؛ یادآور روزی است که دریادلان مومن ارتش جمهوری اسلامی ایران، با سینه‌هایی سرشار از ایمان و اراده‌ای پولادین، سیادت دریایی این سرزمین را برپهنه‌های مواج جهان تثبیت کردند. روزی که در حماسه ماندگار و عملیات غرور آفرین مروارید ۱۳۵۹، آتشفشانی از غیرت و صلابت را بر دشمن بعثی فرو ریختند و با انهدام و درهم کوبیدن بنیان‌های حیاتی دشمن، نام نیروی دریایی ارتش را در طومار افتخاران جاودان این ملت حک کردند.

امروز این شجره طیبه اقتدار، با صلابتی مضاعف بارور شده است؛ چنانکه به فرموده فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی) روحیه تحول‌پذیر، ابتکار عملی و اعتماد به نفس برخاسته از ایمان در قامت یک نیروی کاملا راهبردی قد برافراشته است. تجلی این بالندگی اعزام ناوگروه ۸۶ و فتح مقتدرانه اقیانوس‌هاس سهمگین بود، رخدادی که جغرافیای قدرت را در دریاها دگرگون ساخت و با طنین جهانی خود نشان داد که فرزندان ایران اسلامی دیگر نه تنها پاسداران سواحل وطن، بلکه امینان پرچم جمهوری اسلامی و بازیگر فعال آب‌های آزاد و قایانوس‌های راهبردی هستند.

بی تردید نیروی دریایی ارتش به برکت خون شهیدان و مجاهدت فرماندهان و کارکنان مومن و بصیر خود، چکاد رفیع اقتدار دفاعی، عمق راهبردی و عزت دریایی و بازدارندگی هوشمند در پهنه‌های بین‌المللی است، نیرویی که با اتکا بر دانش بومی، فناوری پیشرفته، تاکتیک‌های ابتکاری و روحیه جهادی، دریا را از صحنه تهدید به میدان عزت و اقتدار بدل ساخته و معادلات فدرت را در پهنه آب‌های آزاد بازتعریف کرده است.

ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان هشت سال دفاع مقدس به ویژه شهدای نیروی دریایی راهبردی، ابنجانب فرارسیدن هفتم آذرماه «روز نیروی دریایی راهبردی» را به جنابعالی و آحاد کارکنان ولایی و شجاع آن نیرو و خانواده‌های صبور و فهیم آنان صمیمانه تبریک و تهنیت عرض کرده و از درگاه خداوند متعال، توفیق روز افزون آن نیروی راهبردی را در ظل توجهات حضرت ولی عصر (عج) و تحت زاعامت فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العالی) مسئلت می‌کنم.»

 
میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ارتش جمهوری اسلامی ایران نیروی دریایی ارتش - نیروی دریایی سپاه امیر دریادار سیاری امیر شهرام ایرانی
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
آبروی تأمین اجتماعی به حراج گذاشته شد/ ​سلامت بازنشستگان، قربانی بی‌مسئولیتی سالاری!
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بیانیه ارتش در واکنش به تحریم وزیر امور خارجه کشور
تجهیز ارتش ایران به کوانتوم، پلاسما و جنگ الکترونیک
انتقال 70‌تن کمک‌های‌امدادی به‌اهواز توسط ارتش
دستورات مهم رهبر انقلاب به نیروی دریایی ارتش
بازدید امیر سیاری از دانشگاه هوایی شهید ستاری
اطلاعیه ارتش درباره مصاحبه اخیر دریادار سیاری
رشادت‌های ارتشیان مختص به دفاع مقدس نیست
امیر ایرانی: دریای خزر جای مانور دیگران نیست
مرزهای کشور را دو هزار کیلومتر دورتر برده‌ایم
روایت امیر سیاری از سه مأموریت اصلی ارتش
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!
توییت عربی لاریجانی در پی ترور فرمانده حزب الله لبنان
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود
دیجی کالا به نام بلک فرایدی، قیمت کالاها را افزایش داد
عراقچی گفت من را مظلوم گیر آورده اید؟! /طرفدار مذاکره بدون پیش‌شرط با آمریکا هستم/ ناچار هستیم از دولت پزشکیان حمایت کنیم
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان
تصاویر ورود خودروهای نظامی روس به ایران
سخنان تند عراقچی علیه اسرائیل و آمریکا در قلب اروپا
بیانیه سپاه در پی شهادت فرمانده ارشد حزب‌الله
رفتار پزشکیان با پیرمرد جانباز زباله گرد را ببینید
ترامپ: شاید اتفاق خوبی در حال رخ دادن باشد
جیمی جامپ پربازدید بازی استقلال خوزستان - فولاد
لحظات ترور نفر دوم حزب الله لبنان از 7 زاویه
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۴۵ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به فردوسی پور را ببینید  (۱۲۴ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۸۶ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۶ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۸۲ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۵ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۷۴ نظر)
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟  (۶۹ نظر)
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند  (۶۹ نظر)
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد  (۶۸ نظر)
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید  (۶۵ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۶۲ نظر)
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت  (۵۳ نظر)
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود  (۵۰ نظر)
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005dDd
tabnak.ir/005dDd