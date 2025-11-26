میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قطع دست کودک ۵ ساله در خشونت خانوادگی

یک زن با مراجعه به کلانتری از همسرش به‌دلیل خیانت، خشونت خانگی و حادثه‌ای که به قطع دست فرزند ۵ ساله‌شان انجامید شکایت کرد و پرونده در حال بررسی قضایی و مددکاری است.
کد خبر: ۱۳۴۲۳۸۲
| |
4 بازدید
قطع دست کودک ۵ ساله در خشونت خانوادگی

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ یک زن جوان با حضور در یکی از کلانتری‌های تهران، از همسر خود به دلیل خیانت و درگیری خانوادگی منجر به آسیب‌دیدگی فرزند خردسالشان شکایت کرد.

بنابر اظهارات این زن، وی مدتی نسبت به رفتار‌های پنهانی همسرش مشکوک شده و پس از زیرنظرگرفتن او، به خیانت وی پی برده بود. او در روز حادثه موضوع را با همسرش در میان می‌گذارد و از او می‌خواهد رفتار‌های نادرست خود را کنار بگذارد. به گفته شاکی، همسرش پس از شنیدن این صحبت‌ها عصبانی شده و با پرتاب یک لیوان باعث جراحت جزئی او می‌شود. در ادامه مشاجره، مرد با برداشتن یک چاقو اقدام به تهدید کرده که زن موفق می‌شود از صحنه درگیری دور شود.

این زن در ادامه اظهاراتش بیان کرد که تصمیم گرفته خانه را ترک کرده و به منزل پدرش برود. در این لحظات، دختر ۵ ساله‌شان که شاهد درگیری بود، دچار ترس و اضطراب شده و گریه‌کنان به دنبال مادر آمده است. به گفته مادر، او برای جلوگیری از همراهی کودک، در ورودی را بسته و منزل را ترک کرده است.

براساس روایت ارائه‌شده، کودک که نتوانسته بود مادرش را دنبال کند، در پارکینگ و کنار خودرو خانوادگی مانده است. زن مدعی است که همسرش صبح روز بعد هنگام خروج از منزل، بدون توجه به حضور کودک، خودرو را حرکت داده و دختر خردسال دچار آسیب شدید به دست خود شده است. کودک بلافاصله به بیمارستان منتقل می‌شود، اما به دلیل شدت آسیب، پزشکان مجبور به قطع عضو شده‌اند.

مادر این کودک می‌گوید که به‌دلیل فشار‌های روحی، مدتی سابقه بستری در مرکز درمانی روان‌پزشکی داشته و اکنون وضعیت روانی دخترش بسیار وخیم است. او می‌گوید: «بچه از ما می‌ترسد، هیچ انگیزه‌ای ندارد و نزد مادرم نگهداری می‌شود.»

در حال حاضر پرونده این خانواده با توجه به ابعاد خشونت خانگی، آسیب جسمی واردشده به کودک و مشکلات روانی اعضای خانواده، در دست بررسی مراجع قضایی و مددکاری اجتماعی قرار گرفته و اقدامات کارشناسی برای حمایت از کودک و رسیدگی به ادعا‌های مطرح‌شده ادامه دارد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
قطع عضو قطع دست خشونت خانوادگی دختر خردسال خیانت چاقو درگیری
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
آبروی تأمین اجتماعی به حراج گذاشته شد/ ​سلامت بازنشستگان، قربانی بی‌مسئولیتی سالاری!
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
استخدام شرخر؛ از وصول چک تا سفارش خودکشی!
ماجرای فیلم دلخراش «نزاع و زیرگیری» چه بود؟
گزارشی از خشونت اقتصادی علیه زنان سالمند
از طلاق در نوجوانی تا خیانت در ازدواج دوم
قتل دو جوان پس از باخت سنگین در قمار
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!
توییت عربی لاریجانی در پی ترور فرمانده حزب الله لبنان
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟
عراقچی گفت من را مظلوم گیر آورده اید؟! /طرفدار مذاکره بدون پیش‌شرط با آمریکا هستم/ ناچار هستیم از دولت پزشکیان حمایت کنیم
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان
تصاویر ورود خودروهای نظامی روس به ایران
دیجی کالا به نام بلک فرایدی، قیمت کالاها را افزایش داد
بیانیه سپاه در پی شهادت فرمانده ارشد حزب‌الله
سخنان تند عراقچی علیه اسرائیل و آمریکا در قلب اروپا
ترامپ: شاید اتفاق خوبی در حال رخ دادن باشد
رفتار پزشکیان با پیرمرد جانباز زباله گرد را ببینید
جیمی جامپ پربازدید بازی استقلال خوزستان - فولاد
لحظات ترور نفر دوم حزب الله لبنان از 7 زاویه
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۴۴ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به فردوسی پور را ببینید  (۱۲۴ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۸۶ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۶ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۸۲ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۵ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۷۴ نظر)
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟  (۶۹ نظر)
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند  (۶۹ نظر)
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد  (۶۸ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۶۲ نظر)
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید  (۵۵ نظر)
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت  (۵۲ نظر)
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود  (۴۸ نظر)
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005dDK
tabnak.ir/005dDK