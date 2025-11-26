قطع دست کودک ۵ ساله در خشونت خانوادگی

یک زن با مراجعه به کلانتری از همسرش به‌دلیل خیانت، خشونت خانگی و حادثه‌ای که به قطع دست فرزند ۵ ساله‌شان انجامید شکایت کرد و پرونده در حال بررسی قضایی و مددکاری است.

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ یک زن جوان با حضور در یکی از کلانتری‌های تهران، از همسر خود به دلیل خیانت و درگیری خانوادگی منجر به آسیب‌دیدگی فرزند خردسالشان شکایت کرد.

بنابر اظهارات این زن، وی مدتی نسبت به رفتار‌های پنهانی همسرش مشکوک شده و پس از زیرنظرگرفتن او، به خیانت وی پی برده بود. او در روز حادثه موضوع را با همسرش در میان می‌گذارد و از او می‌خواهد رفتار‌های نادرست خود را کنار بگذارد. به گفته شاکی، همسرش پس از شنیدن این صحبت‌ها عصبانی شده و با پرتاب یک لیوان باعث جراحت جزئی او می‌شود. در ادامه مشاجره، مرد با برداشتن یک چاقو اقدام به تهدید کرده که زن موفق می‌شود از صحنه درگیری دور شود.

این زن در ادامه اظهاراتش بیان کرد که تصمیم گرفته خانه را ترک کرده و به منزل پدرش برود. در این لحظات، دختر ۵ ساله‌شان که شاهد درگیری بود، دچار ترس و اضطراب شده و گریه‌کنان به دنبال مادر آمده است. به گفته مادر، او برای جلوگیری از همراهی کودک، در ورودی را بسته و منزل را ترک کرده است.

براساس روایت ارائه‌شده، کودک که نتوانسته بود مادرش را دنبال کند، در پارکینگ و کنار خودرو خانوادگی مانده است. زن مدعی است که همسرش صبح روز بعد هنگام خروج از منزل، بدون توجه به حضور کودک، خودرو را حرکت داده و دختر خردسال دچار آسیب شدید به دست خود شده است. کودک بلافاصله به بیمارستان منتقل می‌شود، اما به دلیل شدت آسیب، پزشکان مجبور به قطع عضو شده‌اند.

مادر این کودک می‌گوید که به‌دلیل فشار‌های روحی، مدتی سابقه بستری در مرکز درمانی روان‌پزشکی داشته و اکنون وضعیت روانی دخترش بسیار وخیم است. او می‌گوید: «بچه از ما می‌ترسد، هیچ انگیزه‌ای ندارد و نزد مادرم نگهداری می‌شود.»

در حال حاضر پرونده این خانواده با توجه به ابعاد خشونت خانگی، آسیب جسمی واردشده به کودک و مشکلات روانی اعضای خانواده، در دست بررسی مراجع قضایی و مددکاری اجتماعی قرار گرفته و اقدامات کارشناسی برای حمایت از کودک و رسیدگی به ادعا‌های مطرح‌شده ادامه دارد.