میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قصه «شغال» به خون رسید/وقتی شخصیت‌ها قربانی تنش داستان می‌شوند

در خط اصلی قصه «شغال»، سیاوش همچنان از ماجرای تجاوز به همسرش آوا بی‌خبر است، اما به تدریج نشانه‌هایی از شک و تردید در او پدیدار می‌شود، که به افزایش تنش و انتظار مخاطب برای واکنش‌های آینده می‌انجامد. قسمت هفدهم نشان می‌دهد «شغال» علی‌رغم جذابیت‌های داستانی و پیچیدگی روابط میان شخصیت‌ها، هنوز ضعف‌هایی در انسجام روایت و پرداخت شخصیت‌ها دارد.
کد خبر: ۱۳۴۲۳۸۰
| |
296 بازدید

قصه «شغال» به خون رسید/وقتی شخصیت‌ها قربانی تنش داستان می‌شوند

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، سریال «شغال» به قسمت هفدهم رسیده است؛ مجموعه‌ای به کارگردانی بهرنگ توفیقی که طی سال‌های اخیر با ساخت سریال‌های عامه‌پسند شناخته شده است. هرچند در بیشتر آثار بهرنگ توفیقی، کیفیت کارگردانی و بازیگری چندان مورد توجه نیست، اما در انتخاب موضوعات سریال‌هایش هوشمندانه عمل می‌کند؛ هم برای مخاطب عام جذاب‌اند، هم قصه‌ای ساده و پرکشش دارند. 

تجربه‌ سریال‌های قبلی توفیقی مانند «آقازاده»، «پدر»، «بر سر دو راهی»، «سرگیجه» و... نشان می‌دهند موفقیت او بیشتر در توانایی‌اش در ایجاد جذابیت داستانی است تا خلق صحنه‌های بصری و کارگردانی پیچیده. این ویژگی سبب شده نظر منتقدان و مخاطبان عمومی او، از هم فاصله داشته باشد؛ منتقدان اغلب آثار او را نمی‌پسندند، اما آمار تماشاگران نشان می‌دهد آثارش با استقبال روبه‌رو شده‌اند.

در «شغال» نیز همین‌فرمول و رویکرد ادامه دارد و توفیقی دست روی موضوعات ساده، اما پرمناقشه و چالش‌برانگیز گذاشته؛ موضوعاتی چون تجاوز، انتقام، عشق و روابط انسانی پیچیده که به ذات کشش قصه را افزایش می‌دهد. در قسمت هفدهم این‌سریال، داستان وارد مرحله‌ای پرخون و بحرانی شده است. شخصیت‌ها یکی پس از دیگری از میان برداشته می‌شوند و تنش اصلی داستان اوج می‌گیرد. سریال در این قسمت هم‌زمان با پیشبرد خط اصلی، به قصه‌های فرعی نیز می‌پردازد. از یک سو ماجرای عطا و علاقه او به دختری که برادرش درگیر باند مواد مخدر است، از سوی دیگر رابطه موازی کامیار با دختر شریک پدرش، هر دو جریان، شخصیت‌ها و روابط پیچیده انسانی را در معرض دید مخاطب قرار می‌دهد. این میان، نقشه عطا نیز به ناکامی انجامیده است، او قصد داشت موادی را در گلخانه جاسازی کند تا پلیس بتواند عبدی و نوچه‌هایش را دستگیر کند، اما این برنامه شکست خورد و درگیری میان عطا و عبدی منجر به کشته شدن هر دو شد. این اتفاق باعث می‌شود که آزاد، دوست صمیمی و همراه همیشگی عطا در اجرای نقشه‌ها، یکباره یار قدیمی خود را از دست بدهد و بار عاطفی سنگینی در داستان بر او وارد شود.  

قصه «شغال» به خون رسید/وقتی شخصیت‌ها قربانی تنش داستان می‌شوند

در خط اصلی قصه «شغال»، سیاوش همچنان از ماجرای تجاوز به همسرش آوا بی‌خبر است، اما به تدریج نشانه‌هایی از شک و تردید در او پدیدار می‌شود، که به افزایش تنش و انتظار مخاطب برای واکنش‌های آینده می‌انجامد. قسمت هفدهم نشان می‌دهد «شغال» علی‌رغم جذابیت‌های داستانی و پیچیدگی روابط میان شخصیت‌ها، هنوز ضعف‌هایی در انسجام روایت و پرداخت شخصیت‌ها دارد. کشته شدن ناگهانی عطا و عبدی، اگرچه تنش و هیجان ایجاد می‌کند، اما کمی شتاب‌زده به نظر می‌رسد و فرصت کافی برای بروز واکنش‌ها و پردازش عاطفی شخصیت‌ها فراهم نمی‌شود.

درگیری میان خطوط فرعی و اصلی داستان هم گاهی باعث پراکندگی توجه مخاطب می‌شود. با این حال، توفیقی موفق شده مخاطب را پای سریال نگه دارد و از طریق شخصیت‌پردازی ساده اما درگیرکننده، حس کنجکاوی و جذابیت را حفظ کند. قسمت هفدهم «شغال» ترکیب داستان‌های فرعی و اصلی است و نشان می‌دهد توفیقی علی‌رغم نقدهای وارده، در خلق قصه‌ مخاطب‌پسند توانمند است، حتی اگر در جنبه‌های فنی و کارگردانی چندان دقیق عمل نکند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
شبکه نمایش خانگی سریال‌ سریال شغال بهرنگ توفیقی سریال سازی
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
آبروی تأمین اجتماعی به حراج گذاشته شد/ ​سلامت بازنشستگان، قربانی بی‌مسئولیتی سالاری!
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود
ارتش تأیید کرد؛ عبور جنگنده از آسمان تهران
حضرتی: ابلاغیه رهبری درباره حجاب به دولت رسیده
دیجی کالا به نام بلک فرایدی، قیمت کالاها را افزایش داد
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟
عراقچی گفت من را مظلوم گیر آورده اید؟! /طرفدار مذاکره بدون پیش‌شرط با آمریکا هستم/ ناچار هستیم از دولت پزشکیان حمایت کنیم
سخنان تند عراقچی علیه اسرائیل و آمریکا در قلب اروپا
بیانیه سپاه در پی شهادت فرمانده ارشد حزب‌الله
الجزیره؛ نبرد ایران و اسرائیل نزدیک است
موسی (ع) بار دیگر دریای سرخ را می‌شکافد؛ عربستان و مصر، اسرائیل را حذف می‌کنند!
ترامپ: شاید اتفاق خوبی در حال رخ دادن باشد
محسن رضایی: آمریکایی‌ها به تهران خواهند آمد
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا
بیانیه حزب‌الله پس از شهادت فرمانده ایرانی تبار
قهرمان پرورش اندام ایران با آهنگ داریوش روی صحنه رفت!
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۴۵ نظر)
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۱۲۷ نظر)
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود  (۹۱ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۸۶ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۶ نظر)
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید  (۸۳ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۸۳ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۶ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۷۴ نظر)
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند  (۶۹ نظر)
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد  (۶۸ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۶۲ نظر)
سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکرده‌ایم / به دنبال حبس زدایی هستیم  (۵۹ نظر)
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت  (۵۴ نظر)
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005dDI
tabnak.ir/005dDI