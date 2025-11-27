میلی صفحه خبر لوگو بالا
انارکی محمدی در گفتگو با تابناک:

کالابرگ حق مشترک همه دهک‌های جامعه است / نباید حداقل‌های معیشت مردم آسیب ببیند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه فشار‌های اقتصادی زیادی روی دوش مردم است و نیاز است کالا‌های اساسی به موقع به دست آنها برسد، تاکید کرد که کالا برگ حق مشترک همه دهک‌های جامعه است و نباید حداقل‌های معیشت مردم آسیب ببیند.
کد خبر: ۱۳۴۲۳۷۶
| |
624 بازدید
|
۱

کالابرگ حق مشترک همه دهک‌های جامعه است / نباید حداقل‌های معیشت مردم آسیب ببیند

احمد ناراکی محمدی؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با طرح جدید کالابرگ اظهار کرد: کالابرگ الکترونیکی در طرح جدید به سه دهک پایین جامعه اختصاص یافته و اجرا می شود. 

وی با تاکید بر اینکه این طرح باید به سایر بخش ها و دهک های دیگر جامعه تسری پیدا کند، گفت: دولت و مجلس اصرار دارند که این طرح به موقع به دست افرادی که حقشان است برسد و از آن بهره مند شوند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به مشکلات و نارضایتی هایی هم که در بحث کالابرگ وجود دارد گفت: در این ارتباط جلسه ای با حضور اعضای کمیسیون و مسئولان و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار کردیم. در این وزارتخانه مسئولی برای رفع مشکلات در حوزه کالابرگ و یارانه ها تعیین شده تا اگر کسی بنا به هر دلیلی یارانه او قطع شده و ذیحق دریافت آن است دلایل را بررسی و یارانه او وصل و دهکش برگردد و پرداخته ها صورت بگیرد.

انارکی محمدی تصریح کرد: دولت، مجلس و دستگاه ها در این زمینه باید همراهی و همدلی داشته باشند تا این کار انجام و حداقل های معیشتی به دست مردم برسد.

کالابرگ حق مشترک همه دهک‌های جامعه است / نباید حداقل‌های معیشت مردم آسیب ببیند

وی در بخش دیگری از صحبت هایش در پاسخ به این سوال که دولت اخیرا مصوبه ای به تصویب رسانده که بر اساس آن این اختیار داده شده تا چند قلم از کالاهای اساسی با ارز بدون منشاء وارد کشور شود گفت: ما باید در این شرایط به فکر معیشت مردم باشیم، فشارهای زیاد اقتصادی و معیشتی روی دوش مردم است، نیاز است کالاهای حداقلی و اساسی به موقع به دست آنها برسد.  

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در هر صورت نباید شرایط به گونه ای رقم بخورد که حداقل های مردم آسیب ببیند و قشر ضعیف جامعه دچار مشکل شوند. 

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
0
0
پاسخ
یارانه من بدبخت بیمار بیکار قطع کردن گفتن حقوق بالای ده
ببخشید که ده تومن میگیرم نمیرم
