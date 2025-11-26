علی اکبر ولایتی، مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل با اشاره به نقض مکرر آتش بس توسط رژیم صهیونیستی و حمله مجدد این رژیم به لبنان گفت: رژیم صهیونیستی به تعهدات خود در چارچوب توافق آتش پایبند نبوده و با نقض مکرر آتش بس و هدف قرار دادن مردم لبنان، بار دیگر ثابت کرده که به هیچ کدام از قواعد بین المللی پایبند نیست.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ وی با اشاره به ترور شهید حاج هیثم طباطبایی از فرماندهان برجسته مقاومت و حزب الله لبنان، گفت: این ترور با نقض حاکمیت سرزمینی لبنان صورت گرفت؛ رژیم صهیونیستی با ترور فرماندهان حزب الله لبنان سعی دارد اهداف نامشروع خود را با ایجاد رعب و وحشت در لبنان محقق کند اما لبنان ثابت کرده که در مقابل این اقدامات ایستادگی کرده است.

ولایتی با بیان اینکه، رژیم صهیونیستی با نقض آتش بس به همگان ثابت کرد که خلع سلاح حزب الله چه تبعاتی برای لبنان خواهد داشت، گفت: ایران از حزب الله و جبهه مقاومت حمایت کرده و خواهد کرد.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل با بیان اینکه، حزب الله لبنان بارها حامی و نجات بخش مردم لبنان بوده و رژیم اشغالگر قدس را سر جایش نشانده است، تصریح کرد: با توجه به میزان ولع رژیم صهیونیستی برای کشتار و غارت سرزمین‌های دیگر امروز وجود حزب الله از آب و نان برای لبنان ضروری تر است.

ولایتی گفت: از مواضع و اظهارات مقامات لبنانی، به نظر می رسد دولت لبنان هم به این موضوع و پوچ بودن اظهارات نتانیاهو پی برده است.