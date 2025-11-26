میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
علی اکبر ولایتی؛

حزب‌الله برای لبنان، از نان شب واجب‌تر است!

مشاور ارشد مقام معظم رهبری در امور بین الملل با اشاره به اقدامات و جنایات پی در پی رژیم صهیونیستی علیه لبنان گفت: وجود حزب‌الله از نان شب هم برای لبنان واجب تر است.
کد خبر: ۱۳۴۲۳۷۰
| |
562 بازدید

حزب‌الله برای لبنان، از نان شب واجب‌تر است!

علی اکبر ولایتی، مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل با اشاره به نقض مکرر آتش بس توسط رژیم صهیونیستی و حمله مجدد این رژیم به لبنان گفت: رژیم صهیونیستی به تعهدات خود در چارچوب توافق آتش پایبند نبوده و با نقض مکرر آتش بس و هدف قرار دادن مردم لبنان، بار دیگر ثابت کرده که به هیچ کدام از قواعد بین المللی پایبند نیست.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ وی با اشاره به ترور شهید حاج هیثم طباطبایی از فرماندهان برجسته مقاومت و حزب الله لبنان، گفت: این ترور با نقض حاکمیت سرزمینی لبنان صورت گرفت؛ رژیم صهیونیستی با ترور فرماندهان حزب الله لبنان سعی دارد اهداف نامشروع خود را با ایجاد رعب و وحشت در لبنان محقق کند اما لبنان ثابت کرده که در مقابل این اقدامات ایستادگی کرده است.

ولایتی با بیان اینکه، رژیم صهیونیستی با نقض آتش بس به همگان ثابت کرد که خلع سلاح حزب الله چه تبعاتی برای لبنان خواهد داشت، گفت: ایران از حزب الله و جبهه مقاومت حمایت کرده و خواهد کرد.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل با بیان اینکه، حزب الله لبنان بارها حامی و نجات بخش مردم لبنان بوده و رژیم اشغالگر قدس را سر جایش نشانده است، تصریح کرد: با توجه به میزان ولع رژیم صهیونیستی برای کشتار و غارت سرزمین‌های دیگر امروز وجود حزب الله از آب و نان برای لبنان ضروری تر است.

ولایتی گفت: از مواضع و اظهارات مقامات لبنانی، به نظر می رسد دولت لبنان هم به این موضوع و پوچ بودن اظهارات نتانیاهو پی برده است.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
علی اکبر ولایتی حزب الله لبنان مشاور رهبری حمایت آتش بس هیثم طباطبایی
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
آبروی تأمین اجتماعی به حراج گذاشته شد/ ​سلامت بازنشستگان، قربانی بی‌مسئولیتی سالاری!
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عربستان سعودی وعده حمایت کامل از لبنان داد
واکنش تند ایران به ترور فرمانده مقاومت
هدیه ولایتی به مسعود پزشکیان در روز عاشورا
موافقت اولیه تل‌آویو با آتش‌بس در لبنان
حزب‌الله: خطر تکفیری‌ها را نباید نادیده گرفت
حمایت مشروط حزب‌الله از گفت‌وگوهای ملی
حمایت مقام بحرینی از رژیم‌صهیونیستی علیه حزب‌الله
این آتش بس موقتی است
پیشنهاد ۱۳ ماده‌ای آمریکا برای آتش بس میان اسرائیل و حزب الله
حزب‌الله درباره مذاکرات آتش‌بس چه موضعی دارد؟
پاسخ حزب‌الله لبنان به پیام‌ عربستان
تصاویر ۵ فرمانده شهید حزب الله در حمله اسراییل
تعداد حملات اسرائیل پس از توافق آتش بس در لبنان
آتش‌بس بین لبنان و رژیم صهیونیستی تمدید شد
جزئیات مذاکرات آتش‌بس لبنان و اسراییل
رژیم صهیونیستی دوباره با حمله به لبنان نقض آتش بس کرد
نصرالله: اسرائیل خطری دائمی برای منطقه است
آتش بس 24 ساعته در شهرک عرسال لبنان
توصیه حزب الله لبنان به«بان کی مون»
ادای احترام زینب سلیمانی به فرمانده شهید حزب‌الله
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!
توییت عربی لاریجانی در پی ترور فرمانده حزب الله لبنان
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟
عراقچی گفت من را مظلوم گیر آورده اید؟! /طرفدار مذاکره بدون پیش‌شرط با آمریکا هستم/ ناچار هستیم از دولت پزشکیان حمایت کنیم
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان
تصاویر ورود خودروهای نظامی روس به ایران
دیجی کالا به نام بلک فرایدی، قیمت کالاها را افزایش داد
بیانیه سپاه در پی شهادت فرمانده ارشد حزب‌الله
سخنان تند عراقچی علیه اسرائیل و آمریکا در قلب اروپا
ترامپ: شاید اتفاق خوبی در حال رخ دادن باشد
رفتار پزشکیان با پیرمرد جانباز زباله گرد را ببینید
جیمی جامپ پربازدید بازی استقلال خوزستان - فولاد
لحظات ترور نفر دوم حزب الله لبنان از 7 زاویه
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۴۴ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به فردوسی پور را ببینید  (۱۲۴ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۸۶ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۶ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۸۲ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۵ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۷۴ نظر)
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟  (۶۹ نظر)
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند  (۶۹ نظر)
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد  (۶۸ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۶۲ نظر)
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید  (۵۵ نظر)
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت  (۵۲ نظر)
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود  (۴۸ نظر)
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005dD8
tabnak.ir/005dD8