ورود چین به عصر تولید انبوه هایپرسونیک

چین با تولید انبوه یک موشک هایپرسونیک ارزان‌قیمت توسط یک شرکت خصوصی، جهان دفاعی را غافلگیر کرد. موشک YKJ ۱۰۰۰ با سرعت ۷ ماخ و هزینه‌ای یک‌دهم نمونه‌های سنتی، به نماد تازه برتری فناوری پکن تبدیل شده است.
کد خبر: ۱۳۴۲۳۶۸
| |
982 بازدید

ورود چین به عصر تولید انبوه هایپرسونیک

یک شرکت خصوصی هوافضای چینی پس از اعلام آغاز تولید انبوه یک موشک هایپرسونیک کم‌هزینه و با عملکرد موفق، در کانون توجه صنایع دفاعی جهانی قرار گرفته است، تحولی که نشان دهنده تغییر عمده در فناوری نظامی و تولید دفاعی این کشور است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، شرکت فناوری لینگ‌کونگ تیانشینگ مستقر در پکن دیروز سه‌شنبه ویدئویی منتشر کرد که موشک YKJ- ۱۰۰۰ را در حال پرواز به نمایش می‌گذاشت و برخورد واقعی آن به هدف از یک میدان آزمایش صحرایی را ثبت کرد. این شرکت اعلام کرد که این سلاح در حال حاضر با هزینه‌ای که گمان می‌رود کسر ناچیزی از سیستم‌های دفاعی سنتی باشد، در حال تولید انبوه است.

نماینده این شرکت تأیید کرد هزینه ساخت این موشک تنها یک دهم هزینه ساخت موشک‌های سنتی است. موشک YKJ-۱۰۰۰ بردی بین ۵۰۰ تا ۱۳۰۰ کیلومتر دارد و به سرعتی بین ۵ تا ۷ ماخ می‌رسد. پرتابگر این موشک شبیه یک کانتینر حمل و نقل استاندارد است که امکان تحرک و پنهان شدن در زمین یا دریا را دارد. این موشک به صورت خودکار جهت‌یابی می‌کند، مسیر را در اواسط پرواز تنظیم می‌کند و از پدافند‌ها فرار می‌کند. شیرجه نهایی شیب‌دار و سریع آن نیز مرگبار است.

سیستم پرتاب این موشک به وسیله نقلیه پرتاب تخصصی نیاز ندارد و می‌تواند بر روی سکو‌های سیار، از جمله در دریا، مستقر شود. این موشک برای حملات سریع و دقیق علیه اهدافی با ارزش بالا در عمق خاک دشمن طراحی شده و همچنین قادر به شناسایی هدف با سرعت بالا با استفاده از حسگر‌های پیشرفته خود است.

مدل تولید این موشک، نشان‌دهنده تغییر گسترده‌تر در سیستم‌های دفاعی جهانی و کنار گذاشته شدن برنامه‌های طولانی‌مدت، پرهزینه و بسیار تخصصی تولید تسلیحات و جایگزینی مدل‌های کم‌هزینه، در مقیاس بزرگ و هوشمند و خودکار است.

با توجه به اینکه آمریکا همچنان برنامه‌های چند میلیارد دلاری هایپرسونیک را با مدیریت شرکت‌های بزرگ دفاعی پیش می‌برد، توانایی چین در صنعتی‌سازی سلاح‌های هایپرسونیک از طریق شرکت‌های خصوصی، نشان‌دهنده تغییر تعادل فناوری و استراتژیک است.

این رویکرد به استفاده از تراشه‌های مورد استفاده در خودرو، مواد غیرنظامی و زنجیره‌های تأمین قابل تولید انبوه موجود متکی است. شرکت سازنده با استفاده از قطعات در دسترس عموم و استفاده از تجهیزات غیرنظامی، توانسته هزینه‌ها را تنها به یک دهم برنامه‌های متعارف کاهش دهد.

موشک هایپرسونیک صنایع دفاعی وسیله نقلیه تسلیحات
