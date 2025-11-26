میلی صفحه خبر لوگو بالا
عکس: سفر فشرده لاریجانی به پاکستان؛ گفت‌وگو با تمام مقامات ارشد

دکتر لاریجانی، رئیس شورای عالی امنیت ملی، در سفر خود به پاکستان، با مقامات ارشد این کشور از جمله محمد اسحاق دار (معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه)، سردار ایاز صادق (رئیس مجلس ملی)، آصف علی زرداری (رئیس جمهور) و شهباز شریف (نخست وزیر) دیدار و گفتگو کرد. وی همچنین جلسه‌ای با رهبران اندیشکده‌ها و نظریه‌پردازان حوزه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی در سفارت ایران در پاکستان برگزار نمود.

ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
