عکس: سفر دکتر لاریجانی به پاکستان
دکتر لاریجانی، رئیس شورای عالی امنیت ملی، در سفر خود به پاکستان، با مقامات ارشد این کشور از جمله محمد اسحاق دار (معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه)، سردار ایاز صادق (رئیس مجلس ملی)، آصف علی زرداری (رئیس جمهور) و شهباز شریف (نخست وزیر) دیدار و گفتگو کرد. وی همچنین جلسهای با رهبران اندیشکدهها و نظریهپردازان حوزه صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی در سفارت ایران در پاکستان برگزار نمود.
گزارش خطا
پسندها:
۰
اخبار مرتبط
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.