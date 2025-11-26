میلی صفحه خبر لوگو بالا
کد خبر: ۱۳۴۲۳۳۱
بازدید: ۲۹۶۷

عکس: سفر دکتر لاریجانی به پاکستان

دکتر لاریجانی، رئیس شورای عالی امنیت ملی، در سفر خود به پاکستان، با مقامات ارشد این کشور از جمله محمد اسحاق دار (معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه)، سردار ایاز صادق (رئیس مجلس ملی)، آصف علی زرداری (رئیس جمهور) و شهباز شریف (نخست وزیر) دیدار و گفتگو کرد. وی همچنین جلسه‌ای با رهبران اندیشکده‌ها و نظریه‌پردازان حوزه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی در سفارت ایران در پاکستان برگزار نمود.

ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
