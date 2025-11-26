فرار بعد از اسیدپاشی روی پدر و دختر همسایه

مرد آشنا در اقدامی جنون‌آمیز روی پدر و دختری اسید پاشید و فراری شد.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری، اواخر هفته گذشته ساکنان یکی از محله‌های غرب تهران صدای فریاد کمک‌خواهی مرد و دختری نوجوان را شنیدند. این پدر و دختر درحالی‌که اسید روی صورتشان ریخته بود، فریاد می‌زدند و از مردم کمک می‌خواستند. اهالی بلافاصله با اورژانس تماس گرفتند و مصدومان به بیمارستان منتقل شدند. بررسی اولیه کادر درمان نشان داد مایعی شبیه اسید روی سر و صورت آنها پاشیده ‌ و باعث سوختگی شدید شده است. پس از انجام اقدامات درمانی، مرد آسیب‌دیده در تحقیقات اولیه گفت: اسیدپاش مردی به نام بابک، همسایه‌مان است و ‌ مشکل روحی و روانی دارد. او چندبار به سمت رهگذران تخم‌مرغ و زباله پرتاب کرده بود. امروز من ودخترم از خودرو پیاده‌ شدیم و قصد رفتن به خانه را داشتیم که بابک با ظرفی در دست به ما نزدیک شد. قبل از اینکه ‌ بجنبیم،‌ محتویات ظرف را روی ما پاشید و فرار کرد.

پس از ثبت اظهارات شاکی، پرونده با دستور بازپرس جنایی به اداره شانزدهم پلیس آگاهی ارجاع شده و کارآگاهان تحقیقات گسترده‌ای را برای دستگیری متهم و روشن شدن ابعاد حادثه آغاز کرده‌اند.