میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

فرار بعد از اسیدپاشی روی پدر و دختر همسایه

مرد آشنا در اقدامی جنون‌آمیز روی پدر و دختری اسید پاشید و فراری شد.
کد خبر: ۱۳۴۲۳۲۱
| |
886 بازدید
|
۱
فرار بعد از اسیدپاشی روی پدر و دختر همسایه

مرد آشنا در اقدامی جنون‌آمیز روی پدر و دختری اسید پاشید و فراری شد.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری، اواخر هفته گذشته ساکنان یکی از محله‌های غرب تهران صدای فریاد کمک‌خواهی مرد و دختری نوجوان را شنیدند. این پدر و دختر درحالی‌که اسید روی صورتشان ریخته بود، فریاد می‌زدند و از مردم کمک می‌خواستند. اهالی بلافاصله با اورژانس تماس گرفتند و مصدومان به بیمارستان منتقل شدند. بررسی اولیه کادر درمان نشان داد مایعی شبیه اسید روی سر و صورت آنها پاشیده ‌ و باعث سوختگی شدید شده است. پس از انجام اقدامات درمانی، مرد آسیب‌دیده در تحقیقات اولیه گفت: اسیدپاش مردی به نام بابک، همسایه‌مان است و ‌ مشکل روحی و روانی دارد. او چندبار به سمت رهگذران تخم‌مرغ و زباله پرتاب کرده بود. امروز من ودخترم از خودرو پیاده‌ شدیم و قصد رفتن به خانه را داشتیم که بابک با ظرفی در دست به ما نزدیک شد. قبل از اینکه ‌ بجنبیم،‌ محتویات ظرف را روی ما پاشید و فرار کرد.

پس از ثبت اظهارات شاکی، پرونده با دستور بازپرس جنایی به اداره شانزدهم پلیس آگاهی ارجاع شده و کارآگاهان تحقیقات گسترده‌ای را برای دستگیری متهم و روشن شدن ابعاد حادثه آغاز کرده‌اند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
اسیدپاشی مصدومان بیمارستان اسید
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
آبروی تأمین اجتماعی به حراج گذاشته شد/ ​سلامت بازنشستگان، قربانی بی‌مسئولیتی سالاری!
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
لحظه وحشتناک اسیدپاشی به یک زن
ازدواج و بارداری پرستاران در این بیمارستان‌ها قدغن شد!
توضیح فرزانه کابلی از وضعیت هادی مرزبان در بیمارستان
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
0
4
پاسخ
اونهایی که میگن طرف بیماری روانی داشته دست خودش نیست و بی گناهه ، باید بفهمنند این روانیها برای امنیت بقیه خطرناکند ، اگر درمان ندارند یا باید معدوم بشند یا در قفس نگهداری شوند
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!
توییت عربی لاریجانی در پی ترور فرمانده حزب الله لبنان
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟
عراقچی گفت من را مظلوم گیر آورده اید؟! /طرفدار مذاکره بدون پیش‌شرط با آمریکا هستم/ ناچار هستیم از دولت پزشکیان حمایت کنیم
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان
تصاویر ورود خودروهای نظامی روس به ایران
بیانیه سپاه در پی شهادت فرمانده ارشد حزب‌الله
رفتار پزشکیان با پیرمرد جانباز زباله گرد را ببینید
ترامپ: شاید اتفاق خوبی در حال رخ دادن باشد
سخنان تند عراقچی علیه اسرائیل و آمریکا در قلب اروپا
دیجی کالا به نام بلک فرایدی، قیمت کالاها را افزایش داد
جیمی جامپ پربازدید بازی استقلال خوزستان - فولاد
لحظات ترور نفر دوم حزب الله لبنان از 7 زاویه
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۳۹ نظر)
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۳۰ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به فردوسی پور را ببینید  (۱۲۴ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۶ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۸۴ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۸۱ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۴ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۷۴ نظر)
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟  (۶۹ نظر)
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند  (۶۹ نظر)
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد  (۶۸ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۶۲ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران می‌بارد!  (۶۱ نظر)
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!  (۵۸ نظر)
پشت پرده طرح آموزش زبان سمنانی در مدارس/ اولویت سنجی به سبک آموزش و پرورش!  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005dCL
tabnak.ir/005dCL