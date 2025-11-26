نبض خبر
مجلس تصمیم گرانی بنزین را وتو میکند!
مالک شریعتی، نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: مصوبه گرانی بنزین غیرقانونی است و در هیئت تطبیق مصوبات مجلس رد خواهد شد.
این مجلسی ها چی فکر میکنن بی پولی کشور الودگی هوا و شلوغی بی مورد خیابانها و جادهها را نمی بینند
بی خیال بابا!
مجلس فعلا به استیضاح وزیران بپردازه که بتونه امتیاز بگیره!
