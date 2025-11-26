En
تعداد بازدید : 139
کد خبر:۱۳۴۲۳۱۴
1121 بازدید
نظرات: ۵
نبض خبر

مجلس تصمیم گرانی بنزین را وتو می‌کند!

مالک شریعتی، نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: مصوبه گرانی بنزین غیرقانونی است و در هیئت تطبیق مصوبات مجلس رد خواهد شد.
برچسب‌ها:
نبض خبر افزایش قیمت بنزین سهمیه بندی بنزین ویدیو مالک شریعتی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
7
3
پاسخ
مجلس فقط بلده کار شکنی بکنه!!!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
6
2
پاسخ
این مجلسی ها چی فکر میکنن بی پولی کشور الودگی هوا و شلوغی بی مورد خیابانها و جادهها را نمی بینند
عماد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
3
5
پاسخ
بی خیال بابا!
مجلس فعلا به استیضاح وزیران بپردازه که بتونه امتیاز بگیره!
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
0
2
پاسخ
اینهم خواسته یه چیزی بگه برو جلوی گرانی ها را بگیر که افسار بریده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
0
1
پاسخ
ببنید مشکلی با گرانی نیست مشکل اینه چرا بی عدالتی چرا نو پلاک نداشته باشه ؟؟
