پیش‌بینی بارش پراکنده و کاهش دما در کشور

یک مقام مسئول سازمان هواشناسی با اشاره به وقوع بارش‌های خفیف در شمال کشور گفت: تداوم پایداری جو در تهران موجب تشدید انباشت آلاینده‌ها خواهد شد و این شرایط تا اوایل هفته آینده ادامه دارد.
کد خبر: ۱۳۴۲۳۱۲
| |
3 بازدید
پیش‌بینی بارش پراکنده و کاهش دما در کشور

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، گفت: از بعدازظهر امروز (چهارشنبه، ۵ آذر) با عبور امواج کم‌دامنه از نیمه شمالی کشور، ابتدا در برخی نقاط استان‌های واقع در شمال‌غرب و غرب و طی روز پنجشنبه (۶ آذر) در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی افزایش ابر، بارش پراکنده و خفیف و گاهی وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ وی افزود: روز جمعه (۸ آذر) و شنبه (۹ آذر) نیز بارش خفیف در سواحل دریای خزر مورد انتظار است. همچنین تا اوایل هفته آینده، تداوم انباشت آلاینده‌های جوی در شهرهای صنعتی و پرجمعیت پیش‌بینی می‌شود و این شرایط می‌تواند کیفیت هوا را در این شهرها به‌طور محسوسی تحت تأثیر قرار دهد.

ضیائیان بیان کرد: امروز (چهارشنبه، ۵ آذر) در نوار شمالی و روز پنجشنبه (۶ آذر) در شمال‌شرق کشور روند دما به‌صورت نسبی کاهشی خواهد بود.

وی با اشاره به وضعیت جوی تهران ادامه داد: آسمان تهران امروز (۵ آذر) کمی ابری تا نیمه‌ابری و غبارآلود پیش‌بینی می‌شود و دما بین حداقل ۹ و حداکثر ۱۷ درجه سانتی‌گراد در نوسان خواهد بود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا تصریح کرد: بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده وضعیت جوی استان تهران صاف تا قسمتی ابری و گاهی همراه با وزش باد ملایم خواهد بود.

وی یادآور شد: امروز (۵ آذر) با تداوم پایداری و سکون نسبی جو و نبود وزش باد قابل‌ملاحظه در استان تهران، به‌ویژه در مناطق پرتردد، تشدید انباشت آلاینده‌ها، کاهش کیفیت هوا و افزایش محسوس غلظت آلاینده‌های جوی پیش‌بینی می‌شود و کاهش دید نیز مورد انتظار است. این شرایط تا اوایل هفته آینده تداوم دارد و تنها احتمال کاهش نسبی غلظت آلاینده‌ها وجود خواهد داشت.

ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: فردا پنجشنبه (۶ آذر) در ارتفاعات استان تهران بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود، همچنین از روز چهارشنبه تا روز شنبه (۸ آذر) روند تدریجی کاهش دما به‌ویژه در نواحی شمالی استان مورد انتظار است.

پیش بینی آب و هوا سازمان هواشناسی بارش دمای هوا هوای سرد کاهش دما خبر فوری
