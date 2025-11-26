پس از حمله رژیم صهیونیستی به صداوسیما در جنگ ۱۲ روزه، ساختمان شیشه‌ای سازمان به نماد مقاومت تبدیل شد و تلویزیون از راه‌های مختلف روی این مسئله مانور داد.

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه خراسان؛ ابعاد این حمله، اخبار و اطلاعات مربوط به آن در بخش‌های خبری صداوسیما پوشش داده شد، مستند تلویزیونی ساختمان شیشه‌ای پخش شد و برنامه گفت‌وگومحور «ققنوس» در کنار ساختمان شیشه‌ای، با حضور تعدادی از شاهدان روز حمله و بازیگران روی آنتن رفت. پس از جنگ نیز اخبار مربوط به مرمت بخش‌های تخریب‌شده هر از گاهی در رسانه‌ها منتشر می‌شد. در روزهای گذشته خبر هدیه بقایای ساختمان شیشه‌ای به بازدیدکنندگان و ساخت فیلمی با محوریت سحر امامی، ساختمان شیشه‌ای را به صدر اخبار کشاند.

هدیه عجیب از ساختمان شیشه ای

زمان تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورمان، علاوه بر خانه‌ها و ساختمان‌هایی که هدف قرار گرفتند، ساختمان شیشه‌ای صداوسیما نیز هدف حمله قرار گرفت و تعدادی از کارکنان سازمان نیز به شهادت رسیدند. حفظ بخش‌هایی از ساختمان تخریب‌شده، با هدف نمادسازی از این ساختمان، به اهدای بقایای آن و مقدس‌سازی از این بنا رسید!

مصطفی وثوق‌کیا خبرنگار حوزه فرهنگ تصویری، تصویری از جعبه‌ای را منتشر کرده که قطعه‌ای از بقایای ساختمان شیشه‌ای صداوسیما در آن قرار دارد و به عنوان یادبود حمله رژیم صهیونیستی به صداوسیما، به بازدیدکنندگان از این ساختمان اهدا می‌شود. فارغ از ارزش‌های معنوی، معماری زیبا، تاریخچه این بنا و قدمت آن، ساختمان شیشه‌ای صداوسیما به خودی خود، تقدسی ندارد که بقایای آن کادوپیچ و به بازدیدکنندگان اهدا شود! حمله به ساختمان صداوسیمای کشور به عنوان مرکزی غیرنظامی و شهادت تعدادی از اهالی رسانه، مانند حمله به ساختمان‌های مسکونی و شهادت تعداد زیادی از هموطنان غیرنظامی اهمیت دارد، اما اهدای بقایای ساختمان صداوسیما در قالب هدیه و به عنوان یادبود، نه تنها کمکی به روایت و مستندسازی ابعاد حمله رژیم صهیونیستی به ایران نمی‌کند، بلکه حرکتی صرفا نمایشی است که می‌تواند به ضد خود تبدیل شود و اصل فاجعه را هم زیر سوال ببرد.

اسطوره‌سازی از سحر امامی

ساخت فیلم سحر امامی، خبری بود که طی روزهای گذشته در بعضی رسانه‌ها منتشر شد. سحر امامی گوینده خبر که لحظه حمله رژیم صهیونیستی روی آنتن شبکه خبر بود و با رجزخوانی برای دشمن، شجاعتی از خود به نمایش گذاشت، به چهره‌ای خبرساز و نماد مقاومت تبدیل شد. اقدام امامی مورد توجه قرار گرفت و تحسین شد، اما تجلیل‌های پی‌درپی از این گوینده خبر و افراط در قدردانی از او توسط نهادهای مختلف، باعث شد به نوعی وجه حماسی و معنادار حرکت امامی کمرنگ شود و تقدیرها و جوایز خودنمایی کنند. با این سابقه، نگرانی‌هایی درباره ساخت یک اثر نمایشی با محوریت سحر امامی و حرکت شجاعانه او به وجود آمد.

تخریب تصویر تحسین‌برانگیز

انتشار اخبار غیررسمی از فیلم، واکنش بعضی چهره‌ها مانند کاوه‌خداشناس که به عنوان یکی از بازیگران فیلم معرفی شده بود و حضور در این اثر را تکذیب کرد، همچنین نبود اخبار رسمی، باعث شد که اخبار ضدونقیض درباره پروژه منتشر شود. ایرنا نیز خبر بازی اتابک نادری در نقش پیمان جبلی را در این اثر (با نام موقت بازگشت سحر) منتشر کرد. تا دیروز تنها خبر رسمی درباره این پروژه، خبر صدور مجوز ساخت فیلم با نام جدید «گزارش یک تولد» به تهیه‌کنندگی محمد شکیبانیا، کارگردانی و نویسندگی یاسر انتظامی‌پژوه به عنوان اثری غیرسینمایی بود. بنابر خبری که تسنیم منتشر کرده، این پروژه با موضوع حمله رژیم صهیونیستی به ساختمان شیشه‌ای، یک مستندنمایشی است. گفته می‌شود عاطفه حبیبی بازیگر سریال «فریبا» نیز در این اثر نقش سحر امامی را ایفا خواهد کرد. عملکردی که سحر امامی بدون هرگونه برنامه از پیش تعیین‌شده در لحظه حمله، از خود به نمایش گذاشت، در روزهای پرالتهاب جنگ ۱۲ روزه و بدون تقدیرهای نمایشی و فرمایشی، واکنش‌های مثبتی را برانگیخت، اما «اسطوره‌سازی» از این گوینده راهبرد اشتباهی بود که نتایج منفی به دنبال داشت. در این شرایط روایت اقدام او در قالب یک اثر نمایشی ضرورتی ندارد و بیش از پیش آن تصویر غرورآمیز و تحسین‌برانگیز اولیه را مخدوش خواهد کرد.

