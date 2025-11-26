میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هدیه عجیب از ساختمان شیشه‌ای به سحر امامی!

پس از حمله رژیم صهیونیستی به صداوسیما در جنگ ۱۲ روزه، ساختمان شیشه‌ای سازمان به نماد مقاومت تبدیل شد و تلویزیون از راه‌های مختلف روی این مسئله مانور داد.
کد خبر: ۱۳۴۲۳۱۰
| |
3 بازدید

هدیه عجیب از ساختمان شیشه‌ای به سحر امامی!

پس از حمله رژیم صهیونیستی به صداوسیما در جنگ ۱۲ روزه، ساختمان شیشه‌ای سازمان به نماد مقاومت تبدیل شد و تلویزیون از راه‌های مختلف روی این مسئله مانور داد.

 به گزارش تابناک به نقل از روزنامه خراسان؛ ابعاد این حمله، اخبار و اطلاعات مربوط به آن در بخش‌های خبری صداوسیما پوشش داده شد، مستند تلویزیونی ساختمان شیشه‌ای پخش شد و برنامه گفت‌وگومحور «ققنوس» در کنار ساختمان شیشه‌ای، با حضور تعدادی از شاهدان روز حمله و بازیگران روی آنتن رفت. پس از جنگ نیز اخبار مربوط به مرمت بخش‌های تخریب‌شده هر از گاهی در رسانه‌ها منتشر می‌شد. در روزهای گذشته خبر هدیه بقایای ساختمان شیشه‌ای به بازدیدکنندگان و ساخت فیلمی با محوریت سحر امامی، ساختمان شیشه‌ای را به صدر اخبار کشاند.

هدیه عجیب از ساختمان شیشه ای

زمان تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورمان، علاوه بر خانه‌ها و ساختمان‌هایی که هدف قرار گرفتند، ساختمان شیشه‌ای صداوسیما نیز هدف حمله قرار گرفت و تعدادی از کارکنان سازمان نیز به شهادت رسیدند. حفظ بخش‌هایی از ساختمان تخریب‌شده، با هدف نمادسازی از این ساختمان، به اهدای بقایای آن و مقدس‌سازی از این بنا رسید!

مصطفی وثوق‌کیا خبرنگار حوزه فرهنگ تصویری، تصویری از جعبه‌ای را منتشر کرده که قطعه‌ای از بقایای ساختمان شیشه‌ای صداوسیما در آن قرار دارد و به عنوان یادبود حمله رژیم صهیونیستی به صداوسیما، به بازدیدکنندگان از این ساختمان اهدا می‌شود. فارغ از ارزش‌های معنوی، معماری زیبا، تاریخچه این بنا و قدمت آن، ساختمان شیشه‌ای صداوسیما به خودی خود، تقدسی ندارد که بقایای آن کادوپیچ و به بازدیدکنندگان اهدا شود! حمله به ساختمان صداوسیمای کشور به عنوان مرکزی غیرنظامی و شهادت تعدادی از اهالی رسانه، مانند حمله به ساختمان‌های مسکونی و شهادت تعداد زیادی از هموطنان غیرنظامی اهمیت دارد، اما اهدای بقایای ساختمان صداوسیما در قالب هدیه و به عنوان یادبود، نه تنها کمکی به روایت و مستندسازی ابعاد حمله رژیم صهیونیستی به ایران نمی‌کند، بلکه حرکتی صرفا نمایشی است که می‌تواند به ضد خود تبدیل شود و اصل فاجعه را هم زیر سوال ببرد. 

 اسطوره‌سازی از سحر امامی

ساخت فیلم سحر امامی، خبری بود که طی روزهای گذشته در بعضی رسانه‌ها منتشر شد. سحر امامی گوینده خبر که لحظه حمله رژیم صهیونیستی روی آنتن شبکه خبر بود و با رجزخوانی برای دشمن، شجاعتی از خود به نمایش گذاشت، به چهره‌ای خبرساز و نماد مقاومت تبدیل شد. اقدام امامی مورد توجه قرار گرفت و تحسین شد، اما تجلیل‌های پی‌درپی از این گوینده خبر و افراط در قدردانی از او توسط نهادهای مختلف، باعث شد به نوعی وجه حماسی و معنادار حرکت امامی کمرنگ شود و تقدیرها و جوایز خودنمایی کنند. با این سابقه، نگرانی‌هایی درباره ساخت یک اثر نمایشی با محوریت سحر امامی و حرکت شجاعانه او به وجود آمد.

هدیه عجیب از ساختمان شیشه‌ای به سحر امامی!

تخریب تصویر تحسین‌برانگیز

انتشار اخبار غیررسمی از فیلم، واکنش بعضی چهره‌ها مانند کاوه‌خداشناس که به عنوان یکی از بازیگران فیلم معرفی شده بود و حضور در این اثر را تکذیب کرد، همچنین نبود اخبار رسمی، باعث شد که اخبار ضدونقیض درباره پروژه منتشر شود. ایرنا نیز خبر بازی اتابک نادری در نقش پیمان جبلی را در این اثر (با نام موقت بازگشت سحر) منتشر کرد. تا دیروز تنها خبر رسمی درباره این پروژه، خبر صدور مجوز ساخت فیلم با نام جدید «گزارش یک تولد» به تهیه‌کنندگی محمد شکیبانیا، کارگردانی و نویسندگی یاسر انتظامی‌پژوه به عنوان اثری غیرسینمایی بود. بنابر خبری که تسنیم منتشر کرده، این پروژه با موضوع حمله رژیم صهیونیستی به ساختمان شیشه‌ای، یک مستندنمایشی است. گفته می‌شود عاطفه حبیبی بازیگر سریال «فریبا» نیز در این اثر نقش سحر امامی را ایفا خواهد کرد. عملکردی که سحر امامی بدون هرگونه برنامه از پیش تعیین‌شده در لحظه حمله، از خود به نمایش گذاشت، در روزهای پرالتهاب جنگ ۱۲ روزه و بدون تقدیرهای نمایشی و فرمایشی، واکنش‌های مثبتی را برانگیخت، اما «اسطوره‌سازی» از این گوینده راهبرد اشتباهی بود که نتایج منفی به دنبال داشت. در این شرایط روایت اقدام او در قالب یک اثر نمایشی ضرورتی ندارد و بیش از پیش آن تصویر غرورآمیز و تحسین‌برانگیز اولیه را مخدوش خواهد کرد.
 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
سحر امامی ساختمان شیشه ای صداوسیما هدیه گرامیداشت جایزه تقدیر جنگ ۱۲ روزه ساختمان صداوسیما مجری رادیو و تلویزیون
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
آبروی تأمین اجتماعی به حراج گذاشته شد/ ​سلامت بازنشستگان، قربانی بی‌مسئولیتی سالاری!
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
زمان پخش سریال پایتخت 8 فاش شد
سحر امامی قهرمان ملی یا قربانی سیاست صداوسیما؟
عکس یادگاری خبرنگار آمریکایی با سحر امامی در کنار ساختمان شیشه‌ای
بازدید سرلشکر موسوی از صداوسیما
تصاویر جالب مراسم خاص برای سحر امامی
تقدیر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از «عصر جدید»
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود
تقدیر معاون وزیر آموزش و پرورش از مدیر مدبر
تمجید خبرنگاران فلسطینی از شجاعت سحر امامی
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
بخشی از ساختمان شیشه‌ای مرمت‌نشده باقی می‌ماند
برگزاری مراسم ملی نکوداشت روز روابط عمومی
اعلام برنامه‌های دانشگاه تهران در چهل‌وپنجمین فجر انقلاب اسلامی
مسابقه برای بازطراحی ساختمان شیشه‌ای صداوسیما
انتقاد چمران به نمای شیشه‌ای ساختمان بانک‌ها
ورود مجلس به ماجرای هدیه دادن کفن در صداوسیما
جزئیات و علت آتش‌سوزی در ساختمان صداوسیما
مراسم گرامی‌داشت شهید حاج رمضان
اعطای «نشان فاطمی» به مجری شجاع صداوسیما
عذرخواهی برنامه حاشیه‌ساز از هادی عامل
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!
توییت عربی لاریجانی در پی ترور فرمانده حزب الله لبنان
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود
عراقچی گفت من را مظلوم گیر آورده اید؟! /طرفدار مذاکره بدون پیش‌شرط با آمریکا هستم/ ناچار هستیم از دولت پزشکیان حمایت کنیم
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان
تصاویر ورود خودروهای نظامی روس به ایران
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟
بیانیه سپاه در پی شهادت فرمانده ارشد حزب‌الله
رفتار پزشکیان با پیرمرد جانباز زباله گرد را ببینید
ترامپ: شاید اتفاق خوبی در حال رخ دادن باشد
سخنان تند عراقچی علیه اسرائیل و آمریکا در قلب اروپا
جیمی جامپ پربازدید بازی استقلال خوزستان - فولاد
دیجی کالا به نام بلک فرایدی، قیمت کالاها را افزایش داد
لحظات ترور نفر دوم حزب الله لبنان از 7 زاویه
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۱۷۶ نظر)
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۳۰ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به فردوسی پور را ببینید  (۱۲۴ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۶ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۸۴ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۸۱ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۷۴ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۳ نظر)
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟  (۶۹ نظر)
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند  (۶۹ نظر)
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد  (۶۸ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۶۲ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران می‌بارد!  (۶۱ نظر)
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!  (۵۸ نظر)
پشت پرده طرح آموزش زبان سمنانی در مدارس/ اولویت سنجی به سبک آموزش و پرورش!  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005dCA
tabnak.ir/005dCA