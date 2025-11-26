مهدی قمصریان به موضوع افزایش تصادفات رانندگی از سوی بانوان موتورسوار پرداخت و گفت: در قوانین ما خانم‌ها می‌توانند برای دریافت گواهینامه هر نوع وسیله نقلیه‌غیر از موتورسیکلت اقدام کنند و درباره موتورسیکلت خلأهایی وجود دارد که متأسفانه زمینه قانون‌گریزی را فراهم کرده است.‌

به گزارش تابناک به نقل از همشهری، وی با اشاره به اینکه رانندگی بدون گواهینامه نه‌تنها غیرقانونی است بلکه درصورت بروز تصادف مشکلات زیادی برای افراد فاقد گواهینامه، مخصوصا بانوان به‌وجود می‌آورد ادامه داد: در 2سال اخیر بیش از 70پرونده در صندوق تامین خسارات بدنی برای بانوان موتورسواری که دچار تصادف شده‌اند تشکیل شده ‌ که از این تعداد 16پرونده متعلق به بانوان زیر 16سال‌ بوده است. صندوق در این مدت حدود13میلیارد تومان خسارت و دیه بابت تصادفاتی که این بانوان موتورسوار مرتکب شده‌اند به اشخاص خسارت دیده پرداخت کرده است که این مبلغ طبق قانون باید از این عزیزان (بانوان موتورسوار) دریافت شود.‌

قمصریان با اشاره به اینکه طبق قانون امکان بخشودگی این خسارت وجود ندارد تأکید کرد: ما موظفیم از هر راه قانونی که وجود دارد ازجمله تقسیط‌کردن خسارت، آن را از بانوان موتورسواری که دچار تصادف شده‌اند دریافت کنیم و در این میان نکته مهم دیگری که وجود دارد اینکه اگر خانمی یا آقایی که گواهینامه ندارد دچار تصادف شود و خودش هم خسارت ببیند، بیمه هیچ مبلغی به‌عنوان دیه‌ یا خسارت به او پرداخت نخواهد کرد بلکه خسارت پرداخت‌شده به شخص ثالث از سوی بیمه نیز باید از سوی راننده بدون گواهینامه جبران شود.

مدیر عامل صندوق تامین خسارات بدنی کشور با تأکید بر اینکه مقامات مسئول باید تدبیری کنند که خانم‌ها هم مثل آقایان گواهینامه موتورسیکلت بگیرند، گفت: در همه‌جای دنیا شرط استفاده از وسیله نقلیه داشتن گواهینامه است و ما نباید با بستن مسیرهای دریافت گواهینامه از سوی بانوان قانون‌گریزی توسط آنها را ترویج کنیم.