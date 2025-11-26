تفال به دیوان حافظ؛ امروز 5 آذر

قلب تو چنان به مهر کسی گره خورده که رضایت او برایت از هر چیز دیگری در این جهان ارزشمندتر شده است. تمام وجودت را وقف این عشق کرده‌ای و جز او، از زندگی هیچ نمی‌خواهی.

به چشم کرده‌ام ابروی ماه سیمایی

خیال سبزخطی نقش بسته‌ام جایی

امید هست که منشور عشقبازی من

از آن کمانچه ابرو رسد به طغرایی

سرم ز دست بشد چشم از انتظار بسوخت

در آرزوی سر و چشم مجلس آرایی

مکدر است دل آتش به خرقه خواهم زد

بیا ببین که که را می‌کند تماشایی

به روز واقعه تابوت ما ز سرو کنید

که می‌رویم به داغ بلندبالایی

زمام دل به کسی داده‌ام من درویش

که نیستش به کس از تاج و تخت پروایی

در آن مقام که خوبان ز غمزه تیغ زنند

عجب مدار سری اوفتاده در پایی

مرا که از رخ او ماه در شبستان است

کجا بود به فروغ ستاره پروایی

فراق و وصل چه باشد رضای دوست طلب

که حیف باشد از او غیر او تمنایی

درر ز شوق برآرند ماهیان به نثار

تعبیر فال حافظ ۵ آذر ۱۴۰۴:



جانِ دلم، ای روح بی‌قرار و بلندپرواز، امروز حافظ از شور و هیجانی عجیب در سرت و هیاهویی در دلت خبر می‌دهد. تو در دریای آرزوهای بزرگ غرق شده‌ای و امواج بلندپروازی، ساحل دلت را بی‌امان می‌کوبند. این شور و اشتیاق، نشانه‌ی زنده‌بودن و پویایی روح توست، پس قدرش را بدان!

قلب تو چنان به مهر کسی گره خورده که رضایت او برایت از هر چیز دیگری در این جهان ارزشمندتر شده است. تمام وجودت را وقف این عشق کرده‌ای و جز او، از زندگی هیچ نمی‌خواهی. حافظ به تو امید می‌دهد و با لبخندی مهربان می‌گوید: «نگران نباش، امیدوار باش که این شور و اشتیاق، روزی تو را به ساحل مقصود خواهد رساند.»

نتیجه تفال به دیوان حافظ



۱- راز بی‌قراری‌ها و کلید آرامش



چشم و دل تو آنچنان به دنبال این خواسته (چه یک شخص باشد، چه یک هدف بزرگ) می‌دود که تمام زندگی‌ات را تحت تأثیر قرار داده و آرام و قرار را از تو ربوده است. رنج زیادی کشیده‌ای اما هنوز میوه‌ی شیرینش را نچیده‌ای. می‌دانی چرا؟ چون با عجله می‌خواهی به گنج برسی.

حافظ به تو می‌گوید: “این نیت مثل یک بذر ارزشمند است که با شتاب و بی‌صبری جوانه نمی‌زند.” این کار به صبر، حوصله و مهم‌تر از همه، توکل بر خدای مهربان نیاز دارد. به زمان اعتماد کن. اجازه بده گردونه‌ی روزگار بچرخد تا مسائل را برایت حل کند و راه درست را پیش پایت بگذارد.

۲- گوهرهای شکننده‌ی زندگی‌ات و درک واقع‌بینانه‌ی معشوق



در کنار تو، گنجینه‌هایی ارزشمند اما حساس وجود دارند:

خانواده، جام بلورین تو: تو از نعمت پدر، مادر و همسری مهربان برخورداری، اما قلبشان مثل یک جام بلورین و نازک است؛ زیبا، اما شکننده. آن‌ها زودرنج و کمی پرتوقع‌اند و روحیه‌ای حساس دارند. مراقب باش! با یک تلنگر، یک بی‌توجهی یا یک حرف تند، این شیشه ترک برمی‌دارد و گرمای خانه‌ات را سرد می‌کند. هرگز راه خشونت و تندی را در پیش نگیر؛ با آن‌ها با لطافت و مدارا رفتار کن.

معشوق تو، یک انسان واقعی است نه یک افسانه: عزیز دلم، از او انتظار نداشته باش که یک قهرمان افسانه‌ای مثل رستم، یک فیلسوف مثل سقراط، یا یک پهلوان شکست‌ناپذیر مثل هرکول باشد. او حتی لیلی و مجنون قصه‌ها هم نیست. یک حقیقت شیرین را بپذیر: «او تو را سخت دوست دارد، اما راه و رسم ابرازش را به خوبی نمی‌داند.» عشقش مثل گنجی است که در یک صندوقچه‌ی قفل‌شده پنهان کرده. کلید این صندوقچه، صبر، مهربانی و درک متقابل توست. به او فرصت بده تا یاد بگیرد چگونه این عشق را به تو نشان دهد.



۳- آینه‌ای در برابر قدرت‌های درونی تو



و در آخر، حافظ این ویژگی‌های درخشانت را به یادت می‌آورد تا بدانی با چه سرمایه‌ی عظیمی قدم در این راه گذاشته‌ای:

تو ذهنی منطقی و تحلیل‌گر داری.

در وجودت یک مدیر و مدبر ذاتی نهفته است که می‌داند چطور اوضاع را کنترل کند.

فردی وظیفه‌شناس و قابل اعتماد هستی.

روح مستقل تو از تکیه کردن به دیگران بیزار است.

همیشه افکار نو و تازه در سر داری.

و شانه‌هایت برای به دوش کشیدن مسئولیت ساخته شده است.

پس با تکیه بر این قدرت‌ها، کمی از سرعتت بکاه، به اطرافیانت با مهر و درک بیشتری نگاه کن و با صبر، مسیر رسیدن به آرزوی بزرگت را هموار ساز. پیروزی در انتظار توست.