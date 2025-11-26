جواد خیابانی مثل یک بمب ساعتی عمل کرد!

تیم فوتبال آرسنال امشب در هفته دوازدهم لیگ برتر انگلیس در ورزشگاه امارات میزبان تاتنهام بود و در نهایت با نتیجه 4–1 به پیروزی رسید. خیابانی در جریان گزارش این بازی، رو به رسول مجیدی گفت: «رسول، یک راه به ذهنم رسیده که تاتنهام می‌تونه این بازی رو ببره.» مجیدی پرسید: «اون راه چیه؟» خیابانی پاسخ داد: «آرسنال سه‌تا اخراجی بده!» او در بخش دیگری از گزارش، یکی از گل‌های آرسنال را با چند جمله انگلیسی تفسیر کرد و طبق معمول علاقه‌اش به شعرخوانی و قافیه‌سازی هم گل کرد؛ تا جایی که با نام پدرو پورو هم قافیه‌سازی کرد و عملاً مثل یک «بمب ساعتی» هر لحظه بینندگان را غافلگیر می‌کرد. این لحظات را می‌بینید.