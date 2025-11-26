En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
خلاصه بازی منچسترسیتی 0 - بایرلورکوزن 2
تعداد بازدید : 0
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۲۳۰۲
کد خبر:۱۳۴۲۳۰۲
7 بازدید
سوت

جواد خیابانی مثل یک بمب ساعتی عمل کرد!

تیم فوتبال آرسنال امشب در هفته دوازدهم لیگ برتر انگلیس در ورزشگاه امارات میزبان تاتنهام بود و در نهایت با نتیجه 4–1 به پیروزی رسید. خیابانی در جریان گزارش این بازی، رو به رسول مجیدی گفت: «رسول، یک راه به ذهنم رسیده که تاتنهام می‌تونه این بازی رو ببره.» مجیدی پرسید: «اون راه چیه؟» خیابانی پاسخ داد: «آرسنال سه‌تا اخراجی بده!» او در بخش دیگری از گزارش، یکی از گل‌های آرسنال را با چند جمله انگلیسی تفسیر کرد و طبق معمول علاقه‌اش به شعرخوانی و قافیه‌سازی هم گل کرد؛ تا جایی که با نام پدرو پورو هم قافیه‌سازی کرد و عملاً مثل یک «بمب ساعتی» هر لحظه بینندگان را غافلگیر می‌کرد. این لحظات را می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
سوت جواد خیابانی گزارش فوتبال ویدیو
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟