کد خبر:۱۳۴۲۳۰۰
نبض خبر

آقای بازیگر: می‌خواهم زودتر زندگی‌ام تمام شود!

فرهاد آئیش در گفت‌وگویی صریح با امیرحسین قیاسی، از دغدغه‌های ذهنی و حالِ این روزهای خود گفت و با بیانی تلخ از نگاهش به گذر زمان پرده برداشت. او در بخشی از این گفتگو اظهار کرد که گاهی احساس می‌کند پایان زندگی‌اش نزدیک است و شاید تنها سه تا چهار سال دیگر در این دنیا باشد. این جمله صادقانه و نگرانی‌آلود، بازتاب گسترده‌ای در میان مخاطبان داشت و بار دیگر توجه‌ها را به وضعیت روحی و نگاه فلسفی آئیش به زندگی و گذر عمر جلب کرد.
برچسب‌ها:
نبض خبر فرهاد آئیش مرگ ویدیو
