ستاره تیم ملی ایران، یاد اورونوف را زنده کرد

ماهان بهشتی، بازیکن تیم ملی نوجوانان ایران، در دیدار مقابل چین تایپه، پنجمین گل ایران را با یک دریبل تماشایی به ثمر رساند. در فضای مجازی حرکت تکنیکی و دریبل ماهان را با گل زیبای اورونوف مقابل مصر مقایسه کردند. لحظه‌ای که هم تماشاگران و هم کارشناسان را به تحسین واداشت. این گل نه تنها ارزش فنی بالایی داشت، بلکه نشان‌دهنده مهارت و اعتماد به نفس بالای این بازیکن جوان است. ماهان بهشتی پیش‌تر با حضور در ترکیب اصلی ملوان در دیدار برابر فولاد ،‌ با 16 سال و 2 ماه و 15 روز سن، جوان‌ترین بازیکن فصل لیگ بیست و چهارم و چهارمین بازیکن جوان تاریخ رقابتهای لیگ برتر شد.