جزئیات دیدار شهباز شریف با علی لاریجانی + عکس

شهباز شریف و علی لاریجانی در اسلامآباد بر همکاری نزدیک تهران و اسلامآباد و تعمیق روابط برای حفظ صلح و ثبات منطقه تأکید کردند.
شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، در دیدار با علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان بر تعهد اسلامآباد به همکاری نزدیک و تنگاتنگ با تهران تأکید کرد.
در بیانیهای که از سوی دفتر نخستوزیری پاکستان منتشر شد، شهباز شریف از مواضع اصولی ایران در قبال مسائل منطقهای قدردانی کرده است.
نخست وزیر پاکستان با استقبال از دبیر شورای عالی کشورمان، خواستار تعمیق روابط تاریخی و برادرانه دو کشور در زمینههای مختلف شد.
دو طرف درباره تحولات مهم منطقهای و بینالمللی گفت وگو کرده و بر هماهنگی تلاشها برای حفظ صلح و ثبات منطقهای تأکید نمودند.