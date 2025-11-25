عکس: چهره پاییزی ابیانه
در میانه فصل خزان، روستای تاریخی ابیانه هم چهره زرد کرده و رنگ به پاییز باخته است. ابیانه روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان نطنز در استان اصفهان است. این روستا در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۵۴ با شمارهٔ ثبت ۱۰۸۸ بهعنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
عکس مستند پاییز اصفهان روستای ابیانه
