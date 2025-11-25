همدردی عجیب نماینده مجلس با خانواده یک قاتل! + عکس

انتشار تصویری از حضور محمد بهرامی، نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون، در مراسم دیدار با خانواده فردی که به‌تازگی حکم اعدام او اجرا شده است، واکنش‌هایی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت.

به گزارش تابناک، انتشار تصویری از حضور محمد بهرامی، نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون، در مراسم دیدار با خانواده فردی که به‌تازگی حکم اعدام او اجرا شده است، واکنش‌هایی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت.

احسان بداغی، روزنامه‌نگار، با انتشار این تصویر در صفحه شخصی خود نوشت که ابتدا تصور کرده این خبر یک شوخی است، اما حضور نماینده مجلس در دیدار با خانواده قاتل پزشک یاسوجی به‌عنوان «ابراز همدردی» صحت داشته است. او با طرح این پرسش که اگر چنین اقدامی همدردی نیست، پس چه نام دارد، توضیح نماینده درباره این رفتار را «ضروری» دانست.

در توضیح منتشرشده همراه تصویر نیز از حضور نماینده مجلس و هیأت همراه برای همدردی با خانواده فرد اعدام‌شده قدردانی شده است.