کد خبر: ۱۳۴۲۲۷۵
بازدید: ۴۹۳

عکس: مراسم تشییع پیکر هادی مرزبان

مراسم تشییع پیکر هادی مرزبان، کارگردان و بازیگر پیشکسوت تئاتر صبح امروز، سه‌شنبه ۴ آذر ۱۴۰۴ در پهنه رودکی، مقابل تالار وحدت برگزار شد و جمعی از دوستان، هنرمندان و همکاران این هنرمند برای وداع با او و بدرقه پیکرش به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا در این مراسم حضور پیدا کردند.

برچسب‌ها:
عکس خبری هادی مرزبان قطعه هنرمندان پیشکسوت تئاتر مراسم تشییع
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
