عکس: مراسم تشییع پیکر هادی مرزبان
مراسم تشییع پیکر هادی مرزبان، کارگردان و بازیگر پیشکسوت تئاتر صبح امروز، سهشنبه ۴ آذر ۱۴۰۴ در پهنه رودکی، مقابل تالار وحدت برگزار شد و جمعی از دوستان، هنرمندان و همکاران این هنرمند برای وداع با او و بدرقه پیکرش به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا در این مراسم حضور پیدا کردند.
