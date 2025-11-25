عکس: مراسم تشییع پیکر هادی مرزبان

مراسم تشییع پیکر هادی مرزبان، کارگردان و بازیگر پیشکسوت تئاتر صبح امروز، سه‌شنبه ۴ آذر ۱۴۰۴ در پهنه رودکی، مقابل تالار وحدت برگزار شد و جمعی از دوستان، هنرمندان و همکاران این هنرمند برای وداع با او و بدرقه پیکرش به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا در این مراسم حضور پیدا کردند.