وقوع آتش سوزی گسترده در غرب لندن

رسانه ها اعلام کردند که بیش از ۱۰۰ آتش‌نشان در تلاش برای مهار حریق گسترده در انباری در غرب لندن به این نقطه اعزام شدند.
کد خبر: ۱۳۴۲۲۶۲
377 بازدید
وقوع آتش سوزی گسترده در غرب لندن

به گزارش تابناک به نقل از جیو نیوز، آتش‌سوزی عظیمی یک انبار در غرب لندن را فرا گرفت و حدود ۱۵۰ آتش‌نشان پس از گزارش ساکنان مبنی بر شنیدن صدای انفجار، برای اطفای حریق به نقطه حادثه اعزام شدند.

بر اساس اعلام این رسانه، آتش‌نشانی لندن (LFB) حدود ساعت ۸:۵۵ به وقت بین المللی به یک ساختمان ۲ طبقه در ساوتث هال فراخوانده شد.

آتش به سرعت گسترش یافت و همانطور که مقامات آتش‌نشانی گزارش دادند، حدود سه چهارم سازه که شامل یک انبار و فضای خرده‌فروشی است، در آتش سوخت.

آتش‌نشانی لندن این آتش سوزی را یک «حادثه طولانی» توصیف کرد که خدمه در طول روز مشغول مقابله با آن خواهند بود

منابع خبری گزارش کردند که بیش از ۱۰۰ آتش‌نشان در تلاش برای مهار آتش‌سوزی عظیم در انباری در ساوت‌هال در غرب لندن، پایتخت انگلیس هستند.

انگلیس لندن آتش سوزی آتش سوزی گسترده آتش نشانی اروپا
