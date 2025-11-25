وقوع آتش سوزی گسترده در غرب لندن

به گزارش تابناک به نقل از جیو نیوز، آتش‌سوزی عظیمی یک انبار در غرب لندن را فرا گرفت و حدود ۱۵۰ آتش‌نشان پس از گزارش ساکنان مبنی بر شنیدن صدای انفجار، برای اطفای حریق به نقطه حادثه اعزام شدند.

بر اساس اعلام این رسانه، آتش‌نشانی لندن (LFB) حدود ساعت ۸:۵۵ به وقت بین المللی به یک ساختمان ۲ طبقه در ساوتث هال فراخوانده شد.

آتش به سرعت گسترش یافت و همانطور که مقامات آتش‌نشانی گزارش دادند، حدود سه چهارم سازه که شامل یک انبار و فضای خرده‌فروشی است، در آتش سوخت.

آتش‌نشانی لندن این آتش سوزی را یک «حادثه طولانی» توصیف کرد که خدمه در طول روز مشغول مقابله با آن خواهند بود

منابع خبری گزارش کردند که بیش از ۱۰۰ آتش‌نشان در تلاش برای مهار آتش‌سوزی عظیم در انباری در ساوت‌هال در غرب لندن، پایتخت انگلیس هستند.