این خودروها از این پس کار سوخت دریافت نمی‌کنند

محسن پاک نژاد وزیر نفت در حاشیه جلسه با کمیسیون انرژی مجلس گفت منظور از خودروهای نوشمار خودروهای است که تازه از کارخانه بیرون می‌آیند و همچنین خودروهایی که از خارج وارد می‌شوند و نیز خودروهای مناطق آزاد و خودروهای دولتی به غیر از آمبولانس‌ها از این پس مشمول کارت و سهمیه سوخت نمی‌شود و باید با نرخ سوم یعنی لیتری ۵۰۰۰ تومان سوخت بزنند.
به گزارش تابناک به نقل از فارس، به گفته وزیر نفت خودروهای نو که تازه از کارخانه بیرون می‌آیند و نیز خودروهای وارداتی از این پس کار سوخت دریافت نمی‌کنند.
 
 در پی ابلاغ مصوبه هیئت وزیران مبنی بر تعیین نرخ سوم بنزین که از نیمه آذر ماه اعمال می‌شود.
 
محسن پاک نژاد وزیر نفت در حاشیه جلسه با کمیسیون انرژی مجلس گفت منظور از خودروهای نوشمار خودروهای است که تازه از کارخانه بیرون می‌آیند و همچنین خودروهایی که از خارج وارد می‌شوند و نیز خودروهای مناطق آزاد و خودروهای دولتی به غیر از آمبولانس‌ها از این پس مشمول کارت و سهمیه سوخت نمی‌شود و باید با نرخ سوم یعنی لیتری ۵۰۰۰ تومان سوخت بزنند .
 
وی همچنین گفت: کارگروهی که در مصوبه دولت پیش‌بینی شده است متشکل از وزارت نفت وزارت کشور وزارت اطلاعات وزارت اقتصاد سازمان برنامه بودجه و سازمان بهینه‌سازی و مصرف سوخت است و مطابق با شرایط و اقتصاد کشور تصمیم گیری می‌کنند.

