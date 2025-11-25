توضیح سخنگوی دولت درباره نرخ سوم بنزین

به گزارش تابناک، فاطمه مهاجرانی عصر امروز سهشنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا، گفت: بر اساس مصوبه هیات وزیران، نرخ سهمیه اول و دوم بنزین خودروهای شخصی به ترتیب ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان تعیین میشود و سوختگیری صرفاً با کارت سوخت شخصی معتبر است.
وی تصریح کرد: مصرف مازاد نیز مطابق نرخهای جدید محاسبه خواهد شد.
تغییر در نرخ و شرایط استفاده از کارتهای اضطراری
سخنگوی دولت اعلام کرد: نرخ بنزین در کارتهای اضطراری حداقل ۱۰ درصد بالاتر از قیمت بنزین آزاد پالایشگاهی محاسبه میشود تا استفاده غیر ضروری از این کارتها محدود شود.
مهاجرانی افزود: همچنین وزارت نفت موظف شده دستورالعمل نهایی استفاده از کارتهای اضطراری را تدوین و بر اساس میانگینگیری فصلی، قیمت سوختگیری از این کارتها را تعیین کند.
حذف سهمیه خودروهای دولتی و خاص
مهاجرانی گفت: طبق این مصوبه، سهمیههای نرخ اول و دوم خودروهای با پلاک دولتی، خودروهای مناطق آزاد، خودروهای ویژه اقتصادی، خودروهای خارجی دولتی و خودروهای تشریفاتی حذف شده و این خودروها صرفاً از سهمیه تجمیعی یا نرخ آزاد استفاده خواهند کرد.
سخنگوی دولت افزود: این اقدام با هدف جلوگیری از مصرف غیرهدفمند یارانه سوخت انجام میشود.
الزام مالکیت قطعی و ساماندهی وضعیت خودروهای فاقد انتقال سند
سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه سهمیه بنزین فقط به مالک رسمی خودرو تعلق میگیرد، گفت: خودروهایی که خریداری شدهاند اما انتقال سند در سامانه پلیس انجام نشده است، تنها یک سهمیه پایه دریافت خواهند کرد.
وی ادامه داد: سامانهای ویژه برای تسریع در فرآیند انتقال مالکیت ایجاد میشود و در صورت عدم اقدام، سهمیه این خودروها قطع خواهد شد.
توسعه سوخت پاک CNG و مشوقهای تبدیل خودرو
به گفته وی در بخش دیگری از مصوبه، وزارت نفت موظف شده است با همکاری شرکت ملی پالایش و پخش، مشوقهای اقتصادی برای تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانهسوز ارائه کند.
مهاجرانی گفت: این مشوقها شامل وام، تسهیلات و سیاستهای حمایتی است و در راستای کاهش مصرف بنزین و کاهش آلودگی هوا اجرا میشود.
کاهش سهمیه خودروهای دوگانهسوز
سخنگوی دولت اضافه کرد: سهمیه تجمیعی خودروهای دوگانهسوز به نصف کاهش مییابد و منابع حاصل از این اصلاح برای گسترش شبکه CNG و توسعه زیرساختهای آن هزینه خواهد شد.
ایجاد سامانه ملی پایش و کنترل کارتهای سوخت
به گفته مهاجرانی طبق این مصوبه، وزارت نفت و وزارت اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه موظف هستند ظرف سه ماه سامانهای یکپارچه برای شناسایی کارتهای اضطراری، کارتهای سازمانی و الگوهای مصرف ایجاد کنند تا مصرف غیرشفاف و استفادههای سازمانی خارج از قاعده کنترل شود.
نقش نیروی انتظامی در شفافسازی مالکیت و اطلاعات خودروها
وی ادامه داد: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف شده با هماهنگی شورای عالی امنیت کشور، اطلاعات دقیق مالکیت و وضعیت خودروها را در اختیار وزارت نفت قرار دهد تا مبنای محاسبه سهمیه و کنترل کارتها قرار گیرد.
تشکیل کارگروه ملی سوخت
سخنگوی دولت همچنین توضیح داد: یک کارگروه تخصصی با حضور وزارتخانههای نفت، اقتصاد، اطلاعات، کشور، سازمان برنامه و بودجه و شورای اطلاعرسانی دولت تشکیل شده است؛ تمامی پیشنهادهای اصلاحی درباره سهمیهبندی سوخت، کارتهای اضطراری، نحوه مشوقها و تغییرات نرخها قبل از اجرا در این کارگروه بررسی و با اجماع تصویب میشود.
بررسی سوابق تقاضاهای صنفی و سقفگذاری سهمیههای ویژه
مهاجرانی توضیح داد که درخواستهای مربوط به سهمیههای صنفی نیز در کارگروه بررسی خواهد شد و اختصاص سهمیههای صنفی تنها بر اساس سوابق مصرف، مدارک معتبر و نیاز واقعی صاحبان مشاغل خواهد بود.
تعیین تکلیف نهایی کارتهای اضطراری و قیمتگذاری فصلی
به گفته وی وزارت نفت مجاز است قیمت نهایی سوختگیری با کارت اضطراری را بر اساس محاسبه میانگین فصلی و با رعایت شرایط اضطراری تعیین و برای اجرا به شرکت ملی پخش ابلاغ کند.
مهاجرانی در پایان گفت: دولت خود را موظف میداند پیش از هر اقدام، مردم را دقیق و شفاف در جریان جزییات بگذارد.