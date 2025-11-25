موضع تقابلی فدراسیون فوتبال با آمریکا بر سر ویزا

فدراسیون فوتبال ایران تاکید کرده باید به همه هیئتی که آنها درخواست کرده‌اند ویزا برای قرعه کشی جام جهانی ۲۰۲۶ تعلق بگیرد.

به گزارش تابناک؛ امیرمهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال درباره آخرین وضعیت صدور روادید مربوط به گروه اعزامی فدراسیون به مراسم قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ اظهار داشت:

مدخلیت تصمیم‌گیری و رویکرد فدراسیون و هیئت رئیسه در این باره، تأکید بر ضرورت حفظ و تداوم تجلی اعتبار ورزش و فوتبال کشور در رویداد‌ها و مراسم‌های مختلف است. روشن است، نفس حضور در آوردگاه‌های ورزشی پیام‌آور رقابت جوانمردانه است و این چنین هر بحثی در ورزش جدا از نگاه‌های سیاسی می‌بایست در مسیر دوستی و بستر لذت که همانا هدف اصلی فیفا از برگزاری چنین رویداد‌هایی است، به انجام برسد.

مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال در ادامه خاطر نشان کرد:

براساس پروتکل میزبانی مسابقاتی در سطح بالای جام جهانی، می‌بایست موارد در حوزه تصمیمات ورزشی و طبق نظر و صلاحدید و تأکیدات فیفا به انجام برسد و این دقیقاً براساس دیدگاه‌های روشن و شفاف جیانی اینفانتینو، رئیس فیفاست که در فینال کافا در رختکن تیم ملی ایران تصریح شد و در ادامه با ارسال دعوت‌نامه‌ای رسمی و بلیت سفر برای رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان که عضو کمیته مسابقات فیفا و نایب رئیس AFC نیز هستند، تأکید شد.

وی در پایان گفت:

براین اساس، سیاست‌گذاری در این باره براساس نظر هیئت رئیسه و پس از مشورت نهایی با وزارت محترم ورزش و جوانان، وزارت محترم امور خارجه و اخذ نظر دستگاه دیپلماسی، این است در صورتی که با احترام تام به تیم ملی ایران - به‌عنوان یکی از نخستین تیم‌های صعودکرده به جام جهانی - با عنایت به اسامی افراد معرفی‌شده از سوی فدراسیون، اگر برای حضور در مراسم قرعه‌کشی و بحث بازدید و تعیین کمپ میزبانی ویزا صادر شود، هیئت ایرانی راهی محل قرعه‌کشی خواهد شد و در غیر این صورت، پس از اطلاع‌رسانی سریع و صریح به فیفا درباره تصمیمات احتمالی غیرورزشی و سیاسی میزبان درباره مراسم روز ۱۴ آذر، هیئت ایرانی در برنامه قرعه‌کشی جام جهانی حاضر نخواهد شد.