کد خبر:۱۳۴۲۲۲۷
چرتکه

روش تشخیص سکه طلای بانکی و غیربانکی

در این ویدیو روش تشخیص سکه طلای بانکی و غیربانکی را می‌بینید.
