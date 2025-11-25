۰۴/آذر/۱۴۰۴
Tuesday 25 November 2025
۱۸:۲۴
فیلم
اقتصاد
کد خبر:۱۳۴۲۲۲۷
تاریخ انتشار: ۱۶:۳۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
25 November 2025
چرتکه
روش تشخیص سکه طلای بانکی و غیربانکی
در این ویدیو روش تشخیص سکه طلای بانکی و غیربانکی را میبینید.
چرتکه
سکه طلای بهار آزادی
روش تشخیص
تقلب
ویدیو
خرید سکه
راهنما
اخبار مرتبط
فرمول کشف بهترین زمان خرید طلا
روش تشخیص دلار تقلبی
روش تشخیص طلای تقلبی و طلای دزدی
ویدیوهای مرتبط
تصاویر سوپرتانکر توقیفی ایران که اندونزی حراج کرد!
دفتر دادستان کل اندونزی نفتکش سوپر تانکر آرمان 114 را که 167 هزار تن نفت...
تصاویر بزرگترین مزرعه زعفران در عربستان
تصاویری از بزرگترین مزرعه زعفران در عربستان منتشر شده که نشان میدهد...
روش پیدا کردن پسرهای پولدار توسط دخترها!
ویدیویی منتشر شده که یک دختر آموزش میدهد با استفاده از یک ترفند خاص...
حرفهای یک پیرمرد اصفهانی که مردم را تکان داد
ویدیوی از حرفهای قابل تامل یک پیرمرد اصفهانی در فضای مجازی پربازدید شد.
پزشکیان: دنبال این هستیم گاز را از بخش خانگی خارج کنیم
مسعود پزشکیان در اظهاراتی قابل تامل گفت: «با روندی که داریم قطعی برق...
سوخت گیری بدون کارت سوخت را ببینید
طرح سوخت گیری بدون کارت سوخت به صورت آزمایشی در تعداد معدودی از پمپ...
آخرین خبر از زمان دقیق واریز کالابرگ
رئیس مرکز اطلاعات و رفاه ایرانیان وزارت کار در گفتگوی ویژه خبری در خصوص...
تصاویر فروش گوجه سبز نوبر به قیمت پراید!
تصاویری از عرضه گوجه سبز نوبر به قیمت هر دانه دویست هزار تومان منتشر شده...
کدام اموال مرد بعد از طلاق توقیف میشود؟
سمیهسادات حسنیحلم، وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق زنان گفت: «اگر زن...
آمار متناقض خانم سخنگو از قیمت تمام شده بنزین!
سخنگوی دولت در مصاحبه جدیدش می گوید که دولت ناگزیر است حدود شش میلیارد...
پرداخت 11000 میلیارد جریمه قاچاق سوخت طی دو ساعت!
سردار احمدرضا رادان از قاچاقچی سوخت گفت که ظرف دو ساعت یازده هزار...
آمارهای وحشتناک تورمی و اجرای پروژه رئیسی توسط پزشکیان
داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت رئیسی فاش کرد قرار بوده...
ویدیوی تلخ جوان ایرانی که شمش طلا فروخت!
ویدیوی تلخ جوان ایرانی که شمش طلایش را فروخت و به خوبی نشان میدهد با چه...
ادبیات وقیحانه پس از گران کردن لبنیات
محمدرضا فربد سخنگوی انجمن لبنی در واکنش به گرانی پیدرپی لبنیات گفت:...
روزی چند هزار میلیارد پول بدون پشتوانه تولید میشود؟!
مهدی طغیانی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید: «هر ریالی که بانک...
ترفند فروش سکه طلای تقلبی را ببینید
سکههای تقلبی به بازار آمدهاند که ماهرانه تولید شدهاند و روکش طلا هم...
روسیه خرید پرتقالهای سمی ایران را متوقف کرد!
اظهارات رئیس اتحادیه بارفروشان درباره پرتقالهای سمی ایران خبرساز شده...
مقایسه دیدنی متروی تهران و لندن
اسنایدر، بلاگر آمریکایی که تا به حال به کشورهای متعددی سفر کردهاست،...
بگومگوی تند یک قاضی و وکیل بر سر مهریه را ببینید
ویدیویی از بگومگوی تند یک قاضی و وکیل بر سر مهریه را ببینید.
