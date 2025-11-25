میلی صفحه خبر لوگو بالا
تغییر ساعت کاری ادارات آذربایجان‌ غربی

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجان‌ غربی از تغییر ساعت اداری در این استان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۴۲۲۲۲
| |
3 بازدید
تغییر ساعت کاری ادارات آذربایجان‌ غربی

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ خضر کاک درویشی اعلام کرد: در راستای مدیریت بهینه مصرف انرژی با هدف رعایت اصل صرفه‌جویی، کاهش آلایندگی هوا و همچنین در راستای حمایت از بنیان خانواده و اجرای قانون جوانی جمعیت، بدین وسیله ساعت کار کلیه دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها، نهاد‌های عمومی دولتی و غیردولتی، شهرداری‌ها و بانک‌های استان تا پایان سال جاری به شرح ذیل اعلام می‌شود:

ساعت کار در روز‌های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۴۵ صبح الی ۱۵:۱۵ بعد از ظهر تعیین می‌شود.

روز‌های پنجشنبه در چارچوب آیین‌نامه دورکاری (شماره ۷۶۴۸۱ / ۴۴۷۲۶ مورخ ۱۳۸۹.۰۴.۰۷) و به نحوی که در فرآیند خدمات‌رسانی و انجام وظیفه، وقفه ایجاد نشود از ابتدای آذرماه به‌صورت دورکاری خواهد بود.

با هدف افزایش بهره‌وری، مدیران دستگاه‌های اجرایی موظف هستند برای هر یک از کارکنان خود، وظایف مشخصی را به‌صورت دورکاری در روز‌های پنجشنبه تعریف کرده و بر روند اجرای دورکاری نظارت داشته و گزارش آن را به معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری آذربایجان غربی ارسال کنند.

مراکز دارای نوبت کاری، امدادی، درمانی، خدمات ضروری، اتفاقات، بیمارستان‌ها، اورژانس، مراکز امداد و نجات، آتش‌نشانی، پاسگاه‌ها و مراکز انتظامی از دورکاری پنجشنبه‌ها مستثنی بوده و فعالیت آنها طبق روال عادی ادامه خواهد داشت.

درخصوص مراکز بهداشتی (خانه سلامت، مراکز جامع سلامت و پایگاه سلامت) براساس بند ۲ و مراکز جامع شبانه‌روزی طبق روال قبلی به ارائه خدمات ادامه خواهند داد.

ساعت کاری بانک‌های استان نیز براساس قوانین شورای هماهنگی بانک‌ها خواهد بود و در روز‌های پنجشنبه نیز به‌صورت شعب کشیک به ارائه خدمات ضروری بانکی به شهروندان خواهند پرداخت.

دانش‌آموزان طبق تقویم آموزشی وزارت آموزش و پرورش در مدارس حضور خواهند داشت و هیچ تغییری در برنامه‌های آموزشی ایجاد نشده است.

دستگاه‌های اجرایی مکلفند در دوره سرد سال دمای ساختمان‌ها را حداکثر تا ۲۰ درجه تنظیم کرده و در روز‌های پنجشنبه و ایام تعطیل، سامانه‌های گرمایشی را خاموش کنند.

 سه‌شنبه چهارم آذر، تغییر در ساعت کاری با توجه به اقتضائات و شرایط کشور، حسب مورد اطلاع‌رسانی خواهد شد.

آذربایجان غربی دورکاری تغییر ساعت اداری
