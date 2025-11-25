مدارس این استان چهارشنبه غیرحضوری شد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ دومین جلسه کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان در سال جاری به ریاست ایلیات معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان و با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شد. معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان در این جلسه گفت: با تصمیم کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا و برای پیشگیری از اثرات احتمالی آلودگی و شیوع آنفولانزا، فعالیت حضوری همه مقاطع تحصیلی مدارس استان در روز چهارشنبه تعطیل و آموزش به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود. وی ادامه داد: کارمندانی که احتمال می‌دهند در معرض خطرات احتمالی هستند، می‌توانند از مرخصی استحقاقی خود استفاده کنند. ایلیات در این جلسه با بیان اینکه آلایندگی برای سلامت مردم خط قرمز استان است، اظهار کرد: در خصوص استعلام‌های احداث واحد‌هایی که احتمال ایجاد آلودگی دارند، باید با نهایت دقت، حساسیت و در چارچوب قوانین و مقررات تصمیم‌گیری شود. وی با اشاره به وضعیت پایش کیفیت هوا در استان سمنان گفت: هفت ایستگاه فعال پایش کیفی هوا در استان سمنان در حال فعالیت است و اطلاعات به‌صورت مستمر رصد می‌شود. معاون عمرانی استاندار سمنان با اشاره به اینکه آنفولانزا و آلودگی هوا ۲ موضوع مهم این روز‌های استان هستند، افزود: دستگاه‌های مربوطه با دقت کامل در حال بررسی شرایط و ارائه خدمات لازم به مردم هستند. وی تصریح کرد: وضعیت آنفولانزا در حال حاضر در شرایط هشدار قرار ندارد، اما نزدیک به هشدار است. ایلیات گفت: مردم نسبت به این مسائل نگرانی دارند و دغدغه مسئولان نیز رفع شرایط و مدیریت صحیح این وضعیت است؛ ازاین‌رو بررسی‌ها و اقدامات لازم باید با دقت و جدیت انجام شود تا نگرانی‌های عمومی به حداقل برسد.

وی با تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی صحیح به مردم بیان کرد: ضروری است شهروندان برای کاهش تردد‌های غیرضروری از حمل‌ونقل عمومی بیشتر استفاده کنند. ایلیات با اشاره به اهمیت موضوع ریزگرد‌ها افزود: بررسی و مدیریت ریزگرد‌ها نیازمند مطالعات دقیق و علمی مستمر است و این موضوع در استان در حال پیگیری می‌باشد. وی بیان کرد: لازم است ادارات محیط زیست و صنعت، معدن و تجارت واحد‌ها و صنایع آلاینده در شهرستان‌ها را شناسایی کرده و در زمان افزایش آلودگی، نسبت به اطلاع‌رسانی جهت کاهش تولید یا تعطیلی موقت اقدام کنند. معاون استاندار سمنان تأکید کرد: اطلاع‌رسانی مستمر وظایف به دستگاه‌ها امری ضروری است و باید تمامی تصمیمات در کمیسیون‌های شهری و استانی با پیوست زیست‌محیطی اتخاذ شود؛ زیرا این رویکرد، نمادی از مردم‌محوری و توجه به سلامت عمومی است.