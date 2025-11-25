احتمال قطع همکاری با مدافع جنجالی استقلال

انتشار یک ویدیو از آرمین سهرابیان در شبکه‌های اجتماعی، طی دو روز اخیر دوباره این مدافع را به مرکز حاشیه‌های استقلال کشاند؛ اتفاقی که ابتدا با ادعای قدیمی‌بودن فیلم و اختلاف شخصی با فرد منتشرکننده همراه شد، اما باشگاه استقلال با وجود این توضیحات، ماجرا را وارد مسیر انضباطی کرد.

سهرابیان که پیش‌تر نیز به دلیل پرونده خالکوبی و محرومیت تعلیقی درگیر مسائل حاشیه‌ای بود، چند جلسه از حضور در تمرینات منع شد و حتی پس از ارائه تعهد، حضور او در تمرینات همچنان قطعی نشد.

در همین مدت، مسئولان باشگاه تأکید داشتند که اخلاق و نظم تیمی برای استقلال در اولویت قرار دارد و موضوع این بازیکن بعد از بررسی کامل اعلام خواهد شد.

با این حال، روند اتفاقات نشان داد وضعیت مدافع جنجالی آبی‌ها که پیش از این نیز با رفتار‌ها و مصاحبه‌هایش حواشی زیادی را برای استقلال ایجاد کرده بود پیچیده‌تر از یک تذکر ساده و دادن تعهد است. او در روز‌های اخیر در تمرینات غایب بود و نامش نیز از لیست بازی با الوصل خط خورده است.

حالا خبر‌ها حکایت از آن دارد که سهرابیان فعلاً جایی در استقلال ندارد و احتمال کنار گذاشتن یا اخراج او به‌طور جدی مطرح شده است. گفته می‌شود این تصمیم بی‌ارتباط با حاشیه‌های متعدد او از ابتدای فصل نیست؛ مسائلی که حالا احتمال قطع همکاری را بیش از هر زمان دیگری افزایش داده است.

نکته قابل توجه اینکه این بازیکن تعداد بازی‌های قابل توجهی را به دلیل مصدومیت در فصول اخیر از دست داده است.