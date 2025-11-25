میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

احتمال قطع همکاری با مدافع جنجالی استقلال

انتشار یک ویدیو از آرمین سهرابیان در شبکه‌های اجتماعی، طی دو روز اخیر دوباره این مدافع را به مرکز حاشیه‌های استقلال کشاند؛ اتفاقی که ابتدا با ادعای قدیمی‌بودن فیلم و اختلاف شخصی با فرد منتشرکننده همراه شد، اما باشگاه استقلال با وجود این توضیحات، ماجرا را وارد مسیر انضباطی کرد.
کد خبر: ۱۳۴۲۲۲۰
| |
511 بازدید
احتمال قطع همکاری با مدافع جنجالی استقلال

به گزارش تابناک به نقل از فرهیختگان؛ انتشار یک ویدیو از آرمین سهرابیان در شبکه‌های اجتماعی، طی دو روز اخیر دوباره این مدافع را به مرکز حاشیه‌های استقلال کشاند؛ اتفاقی که ابتدا با ادعای قدیمی‌بودن فیلم و اختلاف شخصی با فرد منتشرکننده همراه شد، اما باشگاه استقلال با وجود این توضیحات، ماجرا را وارد مسیر انضباطی کرد.

سهرابیان که پیش‌تر نیز به دلیل پرونده خالکوبی و محرومیت تعلیقی درگیر مسائل حاشیه‌ای بود، چند جلسه از حضور در تمرینات منع شد و حتی پس از ارائه تعهد، حضور او در تمرینات همچنان قطعی نشد.

در همین مدت، مسئولان باشگاه تأکید داشتند که اخلاق و نظم تیمی برای استقلال در اولویت قرار دارد و موضوع این بازیکن بعد از بررسی کامل اعلام خواهد شد.

با این حال، روند اتفاقات نشان داد وضعیت مدافع جنجالی آبی‌ها که پیش از این نیز با رفتار‌ها و مصاحبه‌هایش حواشی زیادی را برای استقلال ایجاد کرده بود پیچیده‌تر از یک تذکر ساده و دادن تعهد است. او در روز‌های اخیر در تمرینات غایب بود و نامش نیز از لیست بازی با الوصل خط خورده است.

حالا خبر‌ها حکایت از آن دارد که سهرابیان فعلاً جایی در استقلال ندارد و احتمال کنار گذاشتن یا اخراج او به‌طور جدی مطرح شده است. گفته می‌شود این تصمیم بی‌ارتباط با حاشیه‌های متعدد او از ابتدای فصل نیست؛ مسائلی که حالا احتمال قطع همکاری را بیش از هر زمان دیگری افزایش داده است.

نکته قابل توجه اینکه این بازیکن تعداد بازی‌های قابل توجهی را به دلیل مصدومیت در فصول اخیر از دست داده است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
آرمین سهرابیان قطع همکاری استقلال مدافع شبکه اجتماعی خالکوبی محرومیت تعلیقی
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
آبروی تأمین اجتماعی به حراج گذاشته شد/ ​سلامت بازنشستگان، قربانی بی‌مسئولیتی سالاری!
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اخراج موقت سهرابیان از استقلال
تیم داوری استقلال و الوصل اعلام شد
واکنش ستاره استقلال به انتشار ویدئوی منشوریش
عکس جدید باشگاه استقلال از تتوی سهرابیان!
جنجال آرمین سهرابیان میان دو بازی با الوصل؛ علاقه مدافع استقلال به جام جهانی و البته حواشی!
استقلال - الوصل در هاله‌ای از ابهام؛ تصمیم AFC پس از سنجش شاخص آلودگی
اعتراض هواداران استقلال به احضار سهرابیان
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
الی گشت
آخرین اخبار
تغییر ساعت کاری ادارات آذربایجان‌ غربی
مدارس این استان چهارشنبه غیرحضوری شد
احتمال قطع همکاری با مدافع جنجالی استقلال
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟
افزایش نجومی قیمت دستگاه‌ها و فیلترهای تصفیه
تشدید فشار «گروسی» همزمان با سفر عراقچی به فرانسه؛ احیای همکاری ایران با آژانس در رأس مذاکرات پاریس؟
نماهنگ «مادر بارون»؛ فاطمیه و استغاثه برای باران
مربی بدنساز پرسپولیس قرارداد بست
آیا ونزوئلا عراقِ جدید است؟/ حذف «مادورو» منافع آمریکا را بیشتر تهدید می‌کند
مدارس همدان تعطیل شد
اسب‌سواری در بستر «زاینده‌رود» مجوز نداشت
هدیه‌ی رئیس مجلس ملی پاکستان به علی لاریجانی
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید
اردبیل فردا تعطیل شد
کلاهبرداری از ۹۰ نفر به بهانه جعل مدارک در تلگرام
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۳۰ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به فردوسی پور را ببینید  (۱۲۴ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۶ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۸۴ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۸۱ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۷۴ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۳ نظر)
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟  (۶۹ نظر)
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند  (۶۹ نظر)
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد  (۶۸ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۶۲ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران می‌بارد!  (۶۱ نظر)
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!  (۵۸ نظر)
پشت پرده طرح آموزش زبان سمنانی در مدارس/ اولویت سنجی به سبک آموزش و پرورش!  (۵۲ نظر)
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005dAi
tabnak.ir/005dAi