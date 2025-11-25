به گفته کاربران، فیلتر دستگاه‌های تصفیه هوای شیائومی که تنها شش ماه عمر مفید دارد، از حدود ۴ میلیون تومان خرید دستگاه، به نزدیک ۱۱ میلیون تومان رسیده است.

به گزارش تابناک به نقل از چندثانیه؛ در حالی که آلودگی هوا روز به روز نفس شهروندان را تنگ‌تر می‌کند، قیمت دستگاه‌ها و فیلترهای تصفیه هوا در هفته‌های اخیر با جهش چشمگیری روبرو شده است.

به گفته کاربران، فیلتر دستگاه‌های تصفیه هوای شیائومی که تنها شش ماه عمر مفید دارد، از حدود ۴ میلیون تومان خرید دستگاه، به نزدیک ۱۱ میلیون تومان رسیده است. این افزایش بیش از دو برابر قیمت، در شرایطی رخ داده که تقاضا برای پاکسازی هوا به دلیل آلودگی شدید، به اوج خود رسیده است.

کارشناسان معتقدند در هر جای دنیا با چنین بحران آلودگی، تامین فیلتر و دستگاه‌های تصفیه هوا باید با قیمت مناسب و حتی رایگان برای مردم انجام شود، اما بازار داخلی شرایط دیگری را رقم زده است.

افزایش قیمت ناگهانی و بی‌رویه، نقدهای فراوانی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته و بسیاری از شهروندان آن را سوءاستفاده از بحران می‌دانند.