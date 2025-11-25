میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

افزایش نجومی قیمت دستگاه‌ها و فیلترهای تصفیه

به گفته کاربران، فیلتر دستگاه‌های تصفیه هوای شیائومی که تنها شش ماه عمر مفید دارد، از حدود ۴ میلیون تومان خرید دستگاه، به نزدیک ۱۱ میلیون تومان رسیده است.
کد خبر: ۱۳۴۲۲۱۹
| |
386 بازدید

افزایش نجومی قیمت دستگاه‌ها و فیلترهای تصفیه

به گزارش تابناک به نقل از چندثانیه؛ در حالی که آلودگی هوا روز به روز نفس شهروندان را تنگ‌تر می‌کند، قیمت دستگاه‌ها و فیلترهای تصفیه هوا در هفته‌های اخیر با جهش چشمگیری روبرو شده است.

به گفته کاربران، فیلتر دستگاه‌های تصفیه هوای شیائومی که تنها شش ماه عمر مفید دارد، از حدود ۴ میلیون تومان خرید دستگاه، به نزدیک ۱۱ میلیون تومان رسیده است. این افزایش بیش از دو برابر قیمت، در شرایطی رخ داده که تقاضا برای پاکسازی هوا به دلیل آلودگی شدید، به اوج خود رسیده است.

کارشناسان معتقدند در هر جای دنیا با چنین بحران آلودگی، تامین فیلتر و دستگاه‌های تصفیه هوا باید با قیمت مناسب و حتی رایگان برای مردم انجام شود، اما بازار داخلی شرایط دیگری را رقم زده است.

افزایش قیمت ناگهانی و بی‌رویه، نقدهای فراوانی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته و بسیاری از شهروندان آن را سوءاستفاده از بحران می‌دانند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
افزایش قیمت فیلتر تصفیه هوا آلودگی بازار داخلی شیائومی فیلتر هوا
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
آبروی تأمین اجتماعی به حراج گذاشته شد/ ​سلامت بازنشستگان، قربانی بی‌مسئولیتی سالاری!
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
رتبه تهران میان آلوده‌ترین شهرهای جهان چند است؟
پول بدهید و شهر را آلوده کنید
آلودگی نفس‌گیر تهران؛ شاخص هوا به ۱۸۱ رسید
تهران؛ گمشده میان دود و آلودگی
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
الی گشت
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۳۰ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به فردوسی پور را ببینید  (۱۲۴ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۶ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۸۴ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۸۱ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۷۴ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۳ نظر)
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟  (۶۹ نظر)
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند  (۶۹ نظر)
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد  (۶۸ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۶۲ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران می‌بارد!  (۶۱ نظر)
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!  (۵۸ نظر)
پشت پرده طرح آموزش زبان سمنانی در مدارس/ اولویت سنجی به سبک آموزش و پرورش!  (۵۲ نظر)
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005dAh
tabnak.ir/005dAh