مربی بدنساز پرسپولیس قرارداد بست

به گزارش تابناک به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، جولیانو والیم دستیار اوسمار ویرا و مربی بدنساز پرسپولیس، ساعتی قبل با حضور در محل باشگاه، قراردادی را با باشگاه پرسپولیس امضا کرد.

این مربی برزیلی سابقه کار در تیم‌های سانتوس و اتلتیکو پارانائنزه را داشته و در تیم بوریرام تایلند نیز دستیار اوسمار ویرا بوده است. مدت زمان قرارداد والیم با باشگاه پرسپولیس یک سال خواهد بود.

هم‌چنین پیمان حدادی مدیرعامل پرسپولیس، طی حکمی مهدی روزخوش را به‌عنوان مدیر رسانه‌ای تیم فوتبال بزرگسالان پرسپولیس منصوب کرد. حدادی ضمن قدردانی از خدمات محسن شاهمرادی در دوره مسئولیتش، روزخوش را به عنوان مسئول رسانه‌ای تیم بزرگسالان پرسپولیس منصوب کرد.