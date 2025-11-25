میلی صفحه خبر لوگو بالا
مربی بدنساز پرسپولیس قرارداد بست

دستیار بدنساز اوسمار ویرا با باشگاه پرسپولیس قرارداد یک ساله‌ای را امضا کرد.
کد خبر: ۱۳۴۲۲۱۰
| |
385 بازدید

مربی بدنساز پرسپولیس قرارداد بست

به گزارش تابناک به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، جولیانو والیم دستیار اوسمار ویرا و مربی بدنساز پرسپولیس، ساعتی قبل با حضور در محل باشگاه، قراردادی را با باشگاه پرسپولیس امضا کرد.

این مربی برزیلی سابقه کار در تیم‌های سانتوس و اتلتیکو پارانائنزه را داشته و در تیم بوریرام تایلند نیز دستیار اوسمار ویرا بوده است. مدت زمان قرارداد والیم با باشگاه پرسپولیس یک سال خواهد بود.

هم‌چنین پیمان حدادی مدیرعامل پرسپولیس، طی حکمی مهدی روزخوش را به‌عنوان مدیر رسانه‌ای تیم فوتبال بزرگسالان پرسپولیس منصوب کرد. حدادی ضمن قدردانی از خدمات محسن شاهمرادی در دوره مسئولیتش، روزخوش را به عنوان مسئول رسانه‌ای تیم بزرگسالان پرسپولیس منصوب کرد.

مهدی روزخوش از روزنامه‌نگاران و فعالان باسابقه حوزه فوتبال است که سابقه کار در مطبوعات و رسانه‌های ورزشی را در کارنامه دارد.

براساس حکم مدیرعامل باشگاه، محسن شاهمرادی به‌عنوان مشاور رسانه‌ای مدیرعامل منصوب شد.

