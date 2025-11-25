میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کلاهبرداری از ۹۰ نفر به بهانه جعل مدارک در تلگرام

رییس پلیس فتای تهران بزرگ از انهدام باند جعل مدارکی که در تلگرام با فریب بیش از ۹۰ نفر، ۵ میلیارد تومان پول به جیب زده بودند، خبر داد.
کد خبر: ۱۳۴۲۲۰۲
| |
3 بازدید
کلاهبرداری از ۹۰ نفر به بهانه جعل مدارک در تلگرام

سردار داود معظمی گودرزی در توضیح بیشتر گفت: در ماه‌های اخیر، پلیس فتای تهران به پرونده‌ای مهم در حوزه جرایم سایبری دست یافت که ابعاد تازه‌ای از فعالیت سازمان‌یافته باند‌های فروش مدارک جعلی در فضای مجازی را آشکار می‌کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛  وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد تعدادی از شهروندان در پی مشاهده تبلیغات فریبنده در کانال‌های تلگرامی، اقدام به درخواست مدارک تحصیلی جعلی، کارت پایان خدمت، گواهینامه و حتی اقلام حساس همچون سلاح و مهمات کرده و مبالغ قابل‌توجهی را به حساب گردانندگان این صفحات واریز کرده‌اند.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ ادامه داد: با توجه به گستردگی کلاهبرداری و تهدید‌های امنیتی ناشی از این فعالیت‌ها، مأموران روند رسیدگی به پرونده را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند و در پی رصد‌های فنی، اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی‌های قضایی، تیم‌های عملیاتی موفق شدند ۴ نفر از اعضای این شبکه را در یکی از شهر‌های غربی کشور شناسایی و طی عملیاتی ضربتی دستگیر کنند.

وی ادامه داد: شیوه و شگرد این متهمان به این صورت بود که با ایجاد یک کانال تلگرامی، اقدام به تبلیغ فروش مدارک تحصیلی، مدارک دانشگاهی، کارت پایان خدمت، گواهینامه و حتی سلاح و مهمات می‌کردند.

به گفته رئیس پلیس فتا پایتخت، بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد تعدادی از شهروندان فریب این تبلیغات را خورده و مبالغ مختلفی به حساب‌های این افراد واریز کرده‌اند.

وی افزود: پس از دستگیری متهمان، تیم‌های تخصصی پلیس فتا حساب‌های مرتبط را واکاوی کردند. فقط در ۲ حساب بانکی این افراد، مبالغ واریزی بیش از ۹۰ شهروند شناسایی شد که از ۱۰ میلیون تا ۴۰ میلیون تومان پرداخت کرده بودند.

وی ادامه داد: برخی از این افراد درخواست کارت پایان خدمت داشتند، برخی مدرک تحصیلی و در چند مورد نیز متقاضی خرید سلاح و مهمات بودند. نکته قابل توجه اینجاست که در این پرونده خاص، متهمان حتی همان مدارک جعلی مورد ادعا را هم تحویل نمی‌دادند و هدفشان صرفاً کلاهبرداری و دریافت وجوهات بود.

سردار معظمی گودرزی با اشاره به پرونده‌های مشابه تأکید کرد: لازم است به همه هم‌وطنان عزیز هشدار بدهم که افرادی که وارد چنین مسیر‌هایی می‌شوند، اگر مدرک جعلی دریافت کنند، در اولین مرحله خودشان به اتهام استفاده از سند جعلی تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. یعنی علاوه بر اینکه پولشان را از دست داده‌اند، به عنوان متهم نیز باید پاسخگوی قانون باشند.

وی به یکی از ترفند‌های رایج این گروه‌ها اشاره کرد و گفت: این افراد معمولاً ادعا می‌کنند مدارک ارائه شده دارای استعلام رسمی است، در حالی که همان برگ استعلام نیز کاملاً جعلی است.

رئیس پلیس فتای پایتخت خطاب به شهروندان هشدار داد: هیچ فرد یا مجموعه‌ای در فضای مجازی نمی‌تواند بدون طی مراحل قانونی، از نهاد‌های رسمی و حاکمیتی برای شما مدرک معتبر بگیرد. هرکس چنین ادعایی دارد یا جاعل است یا کلاهبردار و هدفی جز سوءاستفاده مالی از مردم ندارد.

او از مردم خواست در صورت مشاهده چنین مواردی، فوراً موضوع را از طریق شماره ۱۱۰یا سامانه ۰۹۶۳۸۰ مرکز فوریت‌های سایبری به پلیس گزارش دهند تا اقدامات قضایی و فنی لازم انجام شود.

سردار معظمی گودرزی درباره میزان خسارت مالی این پرونده، اظهار کرد: تا این لحظه تنها از دو حساب متهمان بیش از ۵ میلیارد تومان وجه کلاهبرداری شده استخراج شده، اما قطعاً مبلغ واقعی بسیار بیشتر است، زیرا همکاران من همچنان در حال بررسی ابعاد پرونده و شناسایی سایر قربانیان هستند. بدون تردید شکات بیشتری وجود خواهند داشت.

وی در پایان تأکید کرد: پلیس فتا با هرگونه جعل، کلاهبرداری و سوءاستفاده از شهروندان در فضای مجازی با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
کلاهبرداری جعل مدارک تلگرام پلیس فتا
آبروی تأمین اجتماعی به حراج گذاشته شد/ ​سلامت بازنشستگان، قربانی بی‌مسئولیتی سالاری!
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
فیلترینگ فقط حاکمیت را تنها گذاشت
هشدار پلیس درباره جمعه سیاه
آیا تلگرام و اینستاگرام قربانی تنش‌های سیاسی شدند؟
دو قابلیت در آپدیت جدید تلگرام فعال شد
آمار عجیب از موسسات غیرمجاز اعزام دانشجو به خارج
آخرین خبرها از مذاکره با تلگرام
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
الی گشت
آخرین اخبار
صنعت خودرو یا صنعت آچارکشی ؟ تناقض بزرگ کشوری که می‌سازد اما مونتاژکار مانده است
احتمال حمله اسرائیل به عمان وجود دارد/ مسقط روابط حسنه با ایران را در هر صورت حفظ می‌کند
مدارس کدام ‌استان‌ها ‌چهارشنبه ‌‌تعطیل است؟
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود
وضعیت اضطراری در کمیته اضطرار/ نگاهی به بازخوردهای آلودگی تهران و حریق مازندران
پرونده داروهای سرطانی به کجا رسیده است؟
پزشکیان جوری سخنرانی می‌کند که انگار مردم باید محاکمه و مجازات شوند!
آن‌چندثانیه و اجکت در سرعت ۶۰۰ ناتیکال مایل!/دستگیری جاسوس دشمن در اتاق عملیات
نصیریان: برای کار در خارج باید به حکومت فحش بدهی
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
صادق زیباکلام: چقدر دیگر باید دچار ریزش شوید تا قبول کنید تفکرتان اشکال دارد؟
جیره‌بندی آب در مشهد تکذیب شد
توقیف خودروهای متخلف از طرح زوج و فرد
ژست پرتکرار لاریجانی در ملاقات های رسمی+عکس
واردات با نرخ آزاد بازار کالا‌های اساسی را غیر قابل کنترل می‌کند / مخالفت مجلس با مصوبه دولت برای واردات کالا‌ها بدون منشاء ارز
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۳۰ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به فردوسی پور را ببینید  (۱۲۴ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۶ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۸۴ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۸۱ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۷۴ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۳ نظر)
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟  (۶۹ نظر)
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند  (۶۹ نظر)
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد  (۶۸ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۶۲ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران می‌بارد!  (۶۱ نظر)
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!  (۵۸ نظر)
پشت پرده طرح آموزش زبان سمنانی در مدارس/ اولویت سنجی به سبک آموزش و پرورش!  (۵۲ نظر)
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005dAQ
tabnak.ir/005dAQ