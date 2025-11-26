انتخاب وزن جدید حسن یزدانیِ ۱۰۳ کیلوگرمی و ترکیب پنهانِ تیم شفاف!

حسن یزدانی با استقلال قرارداد بسته که از لیگ استارت کار خود را برای سال ۲۰۲۶ بزند، آبیپوشان در ۹۲ کیلو امیرحسین فیروزپور را با پنج میلیارد جذب کردهاند و قطعاً برای مرحله پایانی لیگ، یزدانی را برای ۹۷ کیلوگرم میخواهند، اما ورود او به چرخه انتخابی تیم ملی برای سال جدید کدام وزن است؟
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، حسن یزدانی میخواهد دوباره کشتی بگیرد، این را فردای همان روزی که فینال المپیک را باخت و مشخصاً جراحی دیگری در پیش داشت، عنوان کرد که بازخواهد گشت. او که امسال بعد از ۱۰ سال متوالی، در ترکیب تیم ملی اعزامی ایران به مسابقات جهانی غیبت داشت، برخلاف سال المپیک، فیلمی از تمرینات خود بیرون نداده، بنابراین در آستانه هفته مهم لیگ برتر و مصاف دوباره استقلال جویبار با بانک شهر که روز جمعه در تنکابن برگزار میشود و برنده این مسابقه به عنوان تیم اول گروه به نیمهنهایی صعود خواهد کرد، استقلالیها ترجیح میدهند ترکیبشان لو نرود.
هرچند استقلال شفافترین تیم لیگ برتر بوده که رقم قرارداد حسن یزدانی، امیرحسین فیروزپور و کشتیگیرهای خارجی خود را فاش کرده است، اما در خصوص استفاده از حسن یزدانی در مصاف روز جمعه هفته جاری، نمیخواهد تا روز مسابقه و اعلام ارنج به مسئول سازمان لیگ، مشخص باشد او روی تشک خواهد رفت یا نه.
البته که بانک شهر در دور رفت برخلاف استقلال از خارجیهایش استفاده نکرد و هنوز هم خبر خاصی در مورد خارجیهایش نیست. به نظر میرسد بانک شهر باتوجه به شرایط لیگ برتر امسال، ترجیح میدهد یک بار روسهایش را به ایران بیاورد و آن هم در فینال رقابتها باشد.
به هرشکل اگر خیبر و ستارگان توان جذب خارجی نداشته باشند، شاید خیلی هم فرقی نکند که حریف مرحله نیمهنهایی دو تیم اول و دوم گروه B مسابقات که از بین بانک شهر و استقلال خواهد بود، کدام تیم است. بانک شهر البته با همین بضاعت داخلی خود، دور رفت در جویبار، مقابل میزبانش ۵-۵ تن به شکست داد.
حسن یزدانی سال گذشته در المپیک ۲۰۲۴ پاریس دهمین مدالش را گرفت، که سومین مدال المپیکش بود. او بعد از المپیک ۲۰۱۶ ریو که قهرمان شده بود، در المپیکهای ۲۰۲۰ توکیو و ۲۰۲۴ پاریس، هرچند فینالیست شد، اما طلا نگرفت. طلای اول را به دیوید تیلور آمریکایی واگذار کرد و طلای دوم را به ماگومد رمضانوف روسیالاصل تیم ملی بلغارستان.
پیش از المپیک هم اطرافیانش گفته بودند که میخواهد بعد از المپیک در وزن جدید کارش را ادامه دهد، اما خراب شدن دوباره کتفش باعث شد سال ۲۰۲۵ را از دست بدهد. این بار جراحی دوم کتفش را در خارج از ایران انجام داد، در فرانسه؛ و تأکید هم کرد که دوباره روی تشک برمیگردد که هنوز این اتفاق نیفتاده است. به نظر میرسید با روال درمانی و فیزیوتراپی بعد از عملش، او از مسابقات قهرمان کشوری بتواند دوباره استارت بزند و باوجودی که معمولاً در این سالها همه عنوانداران جهان و آنهایی که در دایره مدعیان بودهاند، از مرحله اول چرخه معاف شدهاند، اما این احتمال وجود داشت که حسن یزدانی برای شروع مجدد، این مسابقه سبک را انتخاب کند. این صرفاً یک شروعِ بعد از جراحی نبود، بلکه قرار بود او در وزن جدید روی تشک برود؛ اما او یک قرارداد سنگین در لیگ برتر بست و قاعدتاً شروع او از این مسابقات خواهد بود.
گرچه بعید به نظر میرسد یزدانی استارت خود در لیگ برتر را با دور مقدماتی و مصاف نسبتاً سخت با بانک شهر در دور برگشت بزند، اما شروع دوباره او قطعاً از لیگ برتر خواهد بود و احتمالاً مرحله نیمهنهایی. چیزی که از ارنج استقلال برمیآید، آنها حسن یزدانی را برای ۹۷ کیلوگرم به خدمت گرفتهاند، چون علاوه بر ۷ میلیاردی که به حسن یزدانی دادهاند، جذب امیرحسین فیروزپور هم برای آنها ۵ میلیارد تومان آب خورده است. البته که لیگ برتر دو کیلوگرم ارفاق وزنی دارد، اما طبعاً فیروزپور باتوجه به رقبایش در تیمهای روبهرو، برای ۹۲ کیلوگرم کشتیگیر مطمئنتری است تا ۹۷ کیلوگرم.
چیزی که مشخص است، وزن حسن یزدانی تا ۱۰۳-۱۰۴ کیلوگرم بالا رفته و قطعاً وقتی تمرینات منظم کشتیاش را استارت بزند، وزنش بدون رژیم هم تا حدودی پایین خواهد آمد و برای وزنکشی در ۹۷ کیلوگرمی که در لیگ، دو کیلو ارفاق وزنی هم دارد، مشکلی نخواهد داشت.
از لیگ که بگذریم، جایی که مشخص است در آن از حسن یزدانیِ دو بار جراحی کتف انجام داده، در وزن جدید رونمایی خواهد شد، اما وزنی که او میخواهد در آن به چرخه ۲۰۲۶ ورود کند، هنوز محل ابهام است.
هرچند وزن ۱۰۳ کیلوگرمی امروز او، به نظر حضورش را در ۹۷ کیلوگرم قطعی نشان دهد، با این حال برخلاف سردرگمیهای وزنی کامران قاسمپور و انتخابهای اشتباهش در این خصوص، حسن یزدانی در کنار پشتکار و پتانسیلهای فنیاش، انتخابهای درستی در مسیر قهرمانی خود داشته است و طبعاً او بهتر از هر کسی میداند که بازگشت به تیم ملی، در شرایط جدید، در ۹۲ کیلوگرم راحتتر از ۹۷ کیلوگرم خواهد بود. آن هم در روزهایی که امیرعلی آذرپیرا با دو مدالی که در المپیک پاریس (برنز) و جهانی زاگرب (نقره) گرفت، خود را کاملا در ۹۷ کیلوگرم ایران و حتی جهان جا انداخته است.
وزن ۹۲ کیلوگرم همانطور که در جهانی ۲۰۲۵ زاگرب در مقایسه با دو وزن المپیکی بالا و پایینش (۹۷ و ۸۶ کیلوگرم) از نظر کمی و کیفی شرایط راحتتری برای کسب مدال داشت، در دو جهانی بعدی، ۲۰۲۶ منامه و خصوصاً جهانی ۲۰۲۷ که سال کسب سهمیه المپیک خواهد بود، هم وزن کم مدعیتری است و هرچند حسن یزدانی یکی از بهترینهای کشتی ایران در دهههای اخیر بوده، اما اگر نگاهش به این بازگشت، افزایش رکورد مدالهایش باشد، قطعاً ۹۲ کیلوگرم انتخاب بهتری برای او خواهد بود.