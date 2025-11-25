پرونده داروهای سرطانی به کجا رسیده است؟

حدود ۸۰ نماینده مجلس در نامه‌ای به روسای قوا خواستار پیگیری پرونده سرقت داروهای شیمی‌درمانی از بیمارستان ولیعصر تبریز و تزریق آب مقطر به جای این داروها به بیماران مبتلا به سرطان بعد از گذشت یک سال از مطرح شدن این موضوع، شدند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ در متن نامه حدود ۸۰ نماینده مجلس به روسای قوا خطاب به سران سه قوه آمده است:

همان‌گونه که مستحضرید، از آبان‌ماه سال ۱۴۰۳ موضوع سرقت دارو‌های شیمی‌درمانی از بیمارستان ولیعصر تبریز و تزریق آب مقطر به جای این دارو‌ها به بیماران مبتلا به سرطان در مراجع انتظامی، قضایی و همچنین رسانه‌ها مطرح شده است؛ با این حال، با وجود گذشت بیش از یک سال از طرح این مسئله بسیار مهم و حساس، تاکنون هیچ‌گونه شفاف‌سازی رسمی و روشنی در این خصوص ارائه نشده است.

در ادامه این نامه با نام بردن از معاون سابق پارلمانی رییس جمهور عنوان شده که در دوره ریاست و سهامداری جناب آقای دبیری تلاش شده است که ابعاد این موضوع را صرفاً به «فروش دارو‌های شیمی‌درمانی» محدود و عدم دریافت این دارو بی تاثیر در طول عمر بیماران سرطانی مرتبط با موضوع و پیشرفت مراحل بیماری شان نشان داده شود.

در بخش دیگری با انتقاد از عدم شفاف سازی درباره این پرونده آمده است: این اقدام می‌تواند نگرانی از تأثیرگذاری بر روند رسیدگی و ایجاد تعارض منافع را تشدید نماید. ضمن آن که لازم است چنین مسئولیت خطیری در اختیار افرادی باشد هیچگونه شبهه‌ای در کارنامه حرفه‌ای و صنفی ایشان وجود نداشته باشد؛ لذا شایسته است روسای محترم قوای سه گانه با حساسیت و جدیت لازم نسبت به این موضوع ورود نموده و پیگیری‌های مقتضی را به‌عمل آورند تا از تضییع حقوق عامه مردم به ویژه بیماران آسیب‌دیده جلوگیری گردد.