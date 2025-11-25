نبض خبر
پزشکیان جوری سخنرانی میکند که انگار مردم باید محاکمه و مجازات شوند!
محمد مهاجری گفت: «رئیسجمهوری که وظیفه حذف ناترازیها را برعهده دارد، خود بهگونهای صحبت میکند که گویی مردم باید مجازات شوند. سیستم سیاسی کنونی فاقد ساختار حزبی مدون است؛ این خلأ منجر به عدم وجود تعهد نامزدها نسبت به برنامههای مدون شده است.» روایت این روزنامه نگار را میبینید و میشنوید.
برچسبها:نبض خبر محمد مهاجری مسعود پزشکیان ناترازی انرژی ناترازی آب کمبود آب کمبود گاز و برق افزایش قیمت حامل های انرژی ویدیو
