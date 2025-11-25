عکس: بحران زیست‌محیطی در گیلان، خزر در معرض خطر بحران اکولوژیک

رودخانه‌های گیلان، که روزگاری سرچشمه‌ی زندگی و تنوع زیستی در حاشیه‌ی دریای خزر بودند، امروز به مسیرهایی آلوده از فاضلاب‌های صنعتی و خانگی بدل شده‌اند. ادامه‌ی این جریان آلوده، می‌تواند اکوسیستم خزر را به‌طور جدی تهدید کرده و سرنوشت منابع آبی و زیست‌بوم شمال کشور را به خطر اندازد.