عکس: بحران زیستمحیطی در گیلان، خزر در معرض خطر بحران اکولوژیک
رودخانههای گیلان، که روزگاری سرچشمهی زندگی و تنوع زیستی در حاشیهی دریای خزر بودند، امروز به مسیرهایی آلوده از فاضلابهای صنعتی و خانگی بدل شدهاند. ادامهی این جریان آلوده، میتواند اکوسیستم خزر را بهطور جدی تهدید کرده و سرنوشت منابع آبی و زیستبوم شمال کشور را به خطر اندازد.
