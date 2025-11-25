میلی صفحه خبر لوگو بالا
نظرات: ۱

عکس: بحران زیست‌محیطی در گیلان، خزر در معرض خطر بحران اکولوژیک

رودخانه‌های گیلان، که روزگاری سرچشمه‌ی زندگی و تنوع زیستی در حاشیه‌ی دریای خزر بودند، امروز به مسیرهایی آلوده از فاضلاب‌های صنعتی و خانگی بدل شده‌اند. ادامه‌ی این جریان آلوده، می‌تواند اکوسیستم خزر را به‌طور جدی تهدید کرده و سرنوشت منابع آبی و زیست‌بوم شمال کشور را به خطر اندازد.

برچسب‌ها:
عکس خبری استان گیلان دریای خزر
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
ASad
United Arab Emirates
۰۴ آذر ۱۴۰۴ - ۱۴:۰۱
مردم آشغال نریزند
پاسخ
0
0