هدیه تهرانی استاد دانشگاه تهران شد!

هدیه تهرانی، بازیگر سینما که طی سال‌های اخیر کم‌کار بوده این بار در سریال «هزار و یک شب» به کارگردانی مصطفی کیایی در نقش یک استاد دانشگاه حضور پیدا کرده است.
هدیه تهرانی استاد دانشگاه تهران شد!

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ هدیه تهرانی در جدیدترین سریال تاریخ نمایش خانگی، نقش یک استاد دانشگاه را ایفا می‌کند؛ که حامی دانشجویان است و فضایی متفاوت نسبت به همه کار‌های قبلی او دارد.

«هزار و یک شب» دومین تجربه نمایش خانگی مشترک هدیه تهرانی و مصطفی کیایی محسوب می‌شود. او پیش از این، در سال ۱۳۹۸، در سریال موفق و پرمخاطب «هم‌گناه» با همین کارگردان همکاری کرده بود؛ تجربه‌ای که با استقبال مخاطبان شبکه نمایش خانگی مواجه شد. همین پیشینه، انتظار مخاطبان را از همکاری جدید این دو افزایش داده است.

سریال «هزار و یک شب» قرار است از دهم آذر ماه در فیلیمو منتشر شود. سریالی که پر ستاره است و با حضور بازیگران سرشناس سینمای ترکیه فضای جدیدی نیز ایجاد کرده است.

داستان سریال «هزار و یک شب» قصه دختران جوانی است که برای پایان دادن به زندگی دنبال خودکشی هستند، اما یک اتفاق متفاوت آنها را محور یک قصه دیگر می‌سازد.

در این سریال علاوه بر هدیه تهرانی، بهرام رادان، پرویز پرستویی، محسن کیایی، سحر دولتشاهی و ... به ایفای نقش می‌پردازند.

«هزار و یک شب» قرار است همزمان با ایران، در کشور‌های عربی و ترک‌زبان نیز منتشر شود.

تابناک داشتیم؟؟؟؟؟؟!!!!!!!
