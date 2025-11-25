میلی صفحه خبر لوگو بالا
وحشت تل‌آویو از یک پدیده نوظهور

رژیم صهیونیستی با کاهش نرخ مهاجرت به اراضی اشغالی و تشدید پدیده فرار صهیونیست‌ها از این منطقه احساس خطر کرده است.
کد خبر: ۱۳۴۲۱۶۳
| |
3 بازدید
وحشت تل‌آویو از یک پدیده نوظهور

روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داد که رژیم صهیونیستی در سایه کاهش جمعیت ساکنان اراضی اشغالی به دنبال جذب یک میلیون یهودی از سراسر جهان طی ۱۰ سال آینده است. این در حالی است که مشکلات مالی، اختلافات داخلی و ناامنی باعث شده صهیونیست‌ها ترجیح دهند به کشورهای اصلی خود بازگردند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ بر اساس این گزارش، مقامات صهیونیست قصد دارند نیروهای متخصص را در زمینه‌های پزشکی، آموزش، مالی و غیره به اراضی اشغالی جذب کنند چرا که در سیل فرار صهیونیست‌ها از این منطقه نیروهای تحصیل کرده و ماهر در رأس آنها قرار داشتند.

عملیات‌های موفقیت آمیز نیروهای مقاومت فلسطین و لبنان و یمن باعث شده ساکنان اراضی اشغالی دیگر این منطقه را امن ندانند.

 

تل آویو اسرائیل مهاجرت رژیم صهیونیستی رژیم اشغالگر
