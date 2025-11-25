میلی صفحه خبر لوگو بالا
۲ خوابگاه دانشجویی در لیست ساختمان‌های بحرانی

در لیست ۵۴ ساختمان بحرانی دو مورد خوابگاه داریم که طی ۶- ۷ سال گذشته متاسفانه اقدامی برای ایمن سازی آن‌ها صورت نگرفته است.
۲ خوابگاه دانشجویی در لیست ساختمان‌های بحرانی

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ رییس کمیته ایمنی شورای شهر تهران با اشاره به وضعیت بحرانی دو خوابگاه دانشجویی در شهر تهران گفت: از وزارت خانه متبوع انتظار داریم دو خوابگاه دانشگاه شریعتی و دانشگاه شاهد به سرعت در دستور کار ایمن سازی قرار بگیرند.

مهدی بابایی در جلسه امروز (یکشنبه) در تذکر پیش از دستور خود با بیان این‌که «از ۱۲۹ ساختمان بحرانی شهر تهران از ابتدای دوره که توسط سازمان آتش نشانی مورد رصد و پایش قرار گرفته بود، به ۵۴ ساختمان بحرانی رسیده‌ایم» اظهار کرد: چند روز پیش تفکیک ساختمان‌ها را اعلام کردیم؛ امروز به قسمت سخت تری رسیده‌ایم و می‌طلبد نهاد‌های مختلف ورود کنند.

وی ادامه داد: در لیست ۵۴ ساختمان بحرانی دو مورد خوابگاه داریم که طی ۶- ۷ سال گذشته متاسفانه اقدامی برای ایمن سازی آنها صورت نگرفته است. خوابگاه دانشگاه شریعتی (واقع در بزرگراه شهید تندگویان – خیابان میثاق جنوبی) و خوابگاه دانشگاه شاهد (واقع در اتوبان خلیج فارس – نرسیده به عوارضی تهران - قم) جزو ساختمان‌های بحرانی هستند.

پایش حدود ۲۰۰ خوابگاه از نظر ایمنی

رییس کمیته ایمنی شورای شهر تهران تصریح کرد: دادستانی تهران حدود ۲۰۰ خوابگاه را به آتش نشانی اعلام کرده است تا آتش نشانی این تعداد را مورد رصد و پایش قرار دهد. از وزارت خانه متبوع انتظار داریم نسبت به این مساله پیگیری و توجه جدی صورت بگیرد.

وی اضافه کرد: شاخص ایمنی در برنامه ۴ ساله یک چهارم بوده است؛ در این برنامه ۴۴۵ شاخص وجود داشت که ۹۴ شاخص آن در حوزه ایمنی بود و می‌توانم بگویم مششع‌ترین دوره در حوزه توجه به ایمنی است.

خوابگاه شورای شهر دانشگاه شاهد مهدی بابایی رییس کمیته ایمنی شورای شهر تهران
