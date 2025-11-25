En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 170
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۲۱۵۷
کد خبر:۱۳۴۲۱۵۷
624 بازدید
نظرات: ۱
نبض خبر

خودکشی پدر معتاد بازیگر زن سینما با طناب دار!

هستی مهدوی فر در گفت و گویی روایتی تکان دهنده از زندگی‌اش را فاش کرده است. این بازیگر سینمای ایران از پدر معتادش که به اجبار با او زندگی می‌کرده و از سوءرفتارها از جمله کتک‌های شدیدی که از او می‌خورده گفت و اینک در نهایت یک روز پدرش را آویزان به سقف پیدا کرده است. مهدوی فر که با بغض سخن می‌گفت، از عکس العملش به این وضعیت گفت. این خاطرات مهدی فر که ترومای سنگینی در زندگی‌اش داشته و حالا از آن پرده برداشته را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر هستی مهدوی فر پدر بد بدسرپرست پدر معتاد خودکشی پدر ویدیو
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
جواد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
0
0
پاسخ
پدر که نبوده واسه خودش یک پا شمر و حرمله بوده
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟