خودکشی پدر معتاد بازیگر زن سینما با طناب دار!
هستی مهدوی فر در گفت و گویی روایتی تکان دهنده از زندگیاش را فاش کرده است. این بازیگر سینمای ایران از پدر معتادش که به اجبار با او زندگی میکرده و از سوءرفتارها از جمله کتکهای شدیدی که از او میخورده گفت و اینک در نهایت یک روز پدرش را آویزان به سقف پیدا کرده است. مهدوی فر که با بغض سخن میگفت، از عکس العملش به این وضعیت گفت. این خاطرات مهدی فر که ترومای سنگینی در زندگیاش داشته و حالا از آن پرده برداشته را میبینید و میشنوید.
