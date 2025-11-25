با تأکید آمریکا بر تداوم اجرای محدودیت ورود شهروندان ۱۹ کشور به خاک این کشور، ایرانی‌ها برای تماشای بازی‌های جام جهانی به مشکل خواهند خورد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ در حالی تنها ۱۹۸ روز تا آغاز بیست‌وسومین دوره مسابقات جام جهانی باقی مانده که به نظر می‌رسد ایالات متحده آمریکا که یکی از سه میزبان این رویداد مهم فوتبالی است، قصد ندارد به این راحتی برای کسانی که قصد تماشای این مسابقات در خاک آمریکا را دارند، ویزا صادر کند.

پایگاه خبری «Foot Africa» با انتشار گزارشی نوشت: «شمارش معکوس برای آغاز جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶، تحت‌الشعاع تشدید تنش‌های سیاسی در ایالات متحده قرار گرفته است، پس از آنکه دولت ترامپ تأیید کرد که دستور اجرایی ۲۰۲۵ خود را که ورود شهروندان ۱۹ کشور از جمله هائیتی و ایران که قبلاً بلیت خود برای حضور در مرحله پایانی جام جهانی ۲۰۲۶ را رزرو کرده‌اند، به طور کامل اجرا خواهد کرد.

محدودیت‌های مدنظر شامل این کشور‌ها می‌شود؛ افغانستان، میانمار، چاد، کنگو، گینه استوایی، اریتره، هائیتی، ایران، بوروندی، کوبا، لائوس، سیرالئون، توگو، ترکمنستان، لیبی، سومالی، سوریه، یمن و کره شمالی.

در حالی که بازیکنان، مربیان و حلقه کوچکی از مسئولان تیم‌ها تحت‌شرایط ویژه معاف از این محدودیت‌ها هستند، هزاران هوادار، روزنامه‌نگار، استعدادیاب، آنالیزور و هیئت ورزشی تقریباً به طور خودکار با ممنوعیت ورود به ایالات متحده که میزبان اکثر مسابقات جام جهانی است، مواجه می‌شوند.

این وضعیت بی‌سابقه، پیچیده‌ترین جام جهانی از نظر سیاسی در تاریخ مدرن را تهدید می‌کند. در میان تمام کشور‌های محدودشده، تنها هائیتی و ایران تاکنون صعود خود را به جام جهانی قطعی کرده‌اند و این امر آنها را به طور مستقیم تحت تأثیر قرار می‌دهد.

هائیتی با صعود به جام جهانی ۲۰۲۶ با مربیگری سباستین میگنه، منطقه را شگفت‌زده کرد و بر بی‌ثباتی، خشونت باند‌های تبهکار و دهه‌ها غیبت از صحنه جهانی، غلبه کرد، اما اکنون هزاران هوادار هائیتی که بلیت در دست دارند، ممکن است همچنان از ورود به خاک آمریکا محروم شوند.

ایران هم که برای چهارمین دوره متوالی به جام جهانی راه یافته است، در موقعیت مشابهی قرار دارد. مقامات آمریکایی به طور خصوصی هشدار داده‌اند که درخواست‌های ویزا از شهروندان ایرانی «به احتمال زیاد رد خواهد شد» که این امر فشار سیاسی را بیشتر می‌کند.

برای هر دو کشور، این یک معنی دارد و آنهم اینکه تیم‌های ملی آنها در جام جهانی با حداقل حضور هواداران‌شان، بازی خواهند کرد. فراتر از هواداران، فدراسیون‌ها نیز نگران هستند که اعضای مهم کادر فنی‌شان هم نتوانند وارد ایالات متحده شوند، از جمله آنالیزور عملکرد، متخصص علوم ورزشی، فیزیوتراپیست‌ها، مدیران رسانه‌ای و دیگر اعضای کادر مربیگری.

فیفا که تحت‌فشار است، اکنون خود را در حال عبور از میدان مین سیاسی می‌بیند. فدراسیون جهانی فوتبال حالا در حال بررسی گزینه‌های فوری و گسترش معافیت‌هاست که یکی از آنها گسترش دسته صدور ویزا برای «پرسنل ضروری» است که می‌تواند کارکنان بیشتر فدراسیون‌ها را شامل شود، چیزی که نیاز به تأیید دولت ایالات متحده دارد.

در صورت متوقف شدن مذاکرات دیپلماتیک، پایگاه‌های تمرینی، مراکز رسانه‌ای یا حتی مسابقات می‌توانند به خارج از ایالات متحده منتقل شوند. یکی دیگر از گزینه‌ها، مذاکره برای معافیت‌های موقت است. توافق‌نامه‌هایی برای رویداد ویژه، مشابه توافق‌نامه‌هایی است که برای ورزشکاران در طول برگزاری بازی‌های المپیک استفاده می‌شود. هیچکدام از این راه‌حل‌ها، اما تضمین‌شده نیستند.

فیفا اخیراً با راه‌اندازی سامانه «FIFA PASS» امتیاز محدودی را برای هواداران تضمین کرده است و آنهم اینکه دارندگان بلیت بازی‌های جام جهانی ۲۰۲۶ می‌توانند در سریع‌ترین زمان ممکن از سفار‌ت‌های آمریکا در نقاط مختلف جهان وقت مصاحبه بگیرند که این باعث می‌شود زمان انتظار شش تا هشت هفته کاهش یابد.

با این حال همانطور که مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده اخیراً توضیح داده بود، استفاده از این سامانه هم نمی‌تواند تضمینی برای ورود به خاک آمریکا جهت تماشای بازی‌های بیست‌وسومین دوره جام جهانی باشد».