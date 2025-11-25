میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

«مفید» نهاد برتر مدیریت دارایی در همایش سالانه بازار سرمایه ایران

گروه خدمات بازار سرمایه مفید در همایش سالانه بازار سرمایه ایران، نهاد برتر در ارائه خدمات مدیریت دارایی و امور سرمایه‌گذاری شناخته شد.
کد خبر: ۱۳۴۲۱۴۳
| |
328 بازدید

«مفید» نهاد برتر مدیریت دارایی در همایش سالانه بازار سرمایه ایران

روز یکشنبه ۲ آذر ۱۴۰۴ در مراسم اختتامیه همایش سالانه بازار سرمایه ایران تندیس نهاد برتر در ارائه خدمات مدیریت دارایی و امور سرمایه‌گذاری به گروه خدمات بازار سرمایه مفید اعطا شد.

در این مراسم که با حضور حجت‌اله صیدی رییس سازمان بورس اوراق بهادار، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، مدیران ارکان، نهادها و فعالان بازار سرمایه برگزار شد، از نهادهای برتر خدمات‌دهنده مالی در بازار سرمایه قدردانی شد.

سبدگردان مفید با داشتن رتبه اول مدیریت دارایی در بازار سرمایه تاکنون ۱۹ صندوق سرمایه‌گذاری را معرفی کرده است. صندوق طلای عیار مفید نیز چندی پیش به عنوان بزرگترین صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله بورس تندیس برترین‌های بورس کالای ایران را دریافت کرد.

گروه مفید با سابقه ۱۷ ساله در مدیریت دارایی ترکیبی از صندوق‌های سهامی، درآمدثابت، طلا و صندوق‌های بخشی را مدیریت می‌کند و توانسته اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کند.

«مفید» نهاد برتر مدیریت دارایی در همایش سالانه بازار سرمایه ایران

همایش سالانه بازار سرمایه ایران در روزهای اول و دوم آذر ۱۴۰۴ با حضور ریاست جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، مقامات ارشد دولت و مدیران نهادهای اقتصادی و مالی برگزار شد. این همایش در پنج پنل تخصصی به مسائل متنوع بازار سرمایه و چشم‌انداز آینده بازارها پرداخت.

در مراسم اختتامیه این همایش، رساله‌های دکتری و مقالات پژوهشی برتر در حوزه بازار سرمایه نیز معرفی شدند.

 

 

 

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
صندوق مفید سرمایه گذازی خدمات مالی
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه
افشای جزئیات وام‌های کلان بدون وثیقه در بانک پاسارگاد/ بیش از ۹ هزار میلیارد تومان کجا رفت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
الی گشت
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۳۰ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به فردوسی پور را ببینید  (۱۲۴ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۶ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۸۳ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۸۱ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۷۴ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۱ نظر)
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟  (۶۹ نظر)
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند  (۶۹ نظر)
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد  (۶۸ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۶۲ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران می‌بارد!  (۶۱ نظر)
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!  (۵۸ نظر)
پشت پرده طرح آموزش زبان سمنانی در مدارس/ اولویت سنجی به سبک آموزش و پرورش!  (۵۲ نظر)
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005d9T
tabnak.ir/005d9T