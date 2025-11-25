«مفید» نهاد برتر مدیریت دارایی در همایش سالانه بازار سرمایه ایران

گروه خدمات بازار سرمایه مفید در همایش سالانه بازار سرمایه ایران، نهاد برتر در ارائه خدمات مدیریت دارایی و امور سرمایه‌گذاری شناخته شد.

روز یکشنبه ۲ آذر ۱۴۰۴ در مراسم اختتامیه همایش سالانه بازار سرمایه ایران تندیس نهاد برتر در ارائه خدمات مدیریت دارایی و امور سرمایه‌گذاری به گروه خدمات بازار سرمایه مفید اعطا شد.

در این مراسم که با حضور حجت‌اله صیدی رییس سازمان بورس اوراق بهادار، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، مدیران ارکان، نهادها و فعالان بازار سرمایه برگزار شد، از نهادهای برتر خدمات‌دهنده مالی در بازار سرمایه قدردانی شد.

سبدگردان مفید با داشتن رتبه اول مدیریت دارایی در بازار سرمایه تاکنون ۱۹ صندوق سرمایه‌گذاری را معرفی کرده است. صندوق طلای عیار مفید نیز چندی پیش به عنوان بزرگترین صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله بورس تندیس برترین‌های بورس کالای ایران را دریافت کرد.

گروه مفید با سابقه ۱۷ ساله در مدیریت دارایی ترکیبی از صندوق‌های سهامی، درآمدثابت، طلا و صندوق‌های بخشی را مدیریت می‌کند و توانسته اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کند.

همایش سالانه بازار سرمایه ایران در روزهای اول و دوم آذر ۱۴۰۴ با حضور ریاست جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، مقامات ارشد دولت و مدیران نهادهای اقتصادی و مالی برگزار شد. این همایش در پنج پنل تخصصی به مسائل متنوع بازار سرمایه و چشم‌انداز آینده بازارها پرداخت.

در مراسم اختتامیه این همایش، رساله‌های دکتری و مقالات پژوهشی برتر در حوزه بازار سرمایه نیز معرفی شدند.