پیام تند یوسف پزشکیان درباره قانون فیلترینگ

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u06cc\u0648\u0633\u0641 \u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc\u0627\u0646\u060c \u067e\u0633\u0631 \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u067e\u0633\u062a\u06cc \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0642\u0627\u0646\u0648\u0646 \u0641\u06cc\u0644\u062a\u0631\u06cc\u0646\u06af \u0646\u0648\u0634\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a: \u0627\u0639\u062a\u0645\u0627\u062f \u062f\u0648\u200c\u0637\u0631\u0641\u0647 \u0627\u0633\u062a. \u0646\u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f \u062d\u06a9\u0648\u0645\u062a \u0628\u0647 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0627\u0639\u062a\u0645\u0627\u062f \u0646\u06a9\u0646\u062f \u0648 \u0627\u0646\u062a\u0638\u0627\u0631 \u062f\u0627\u0634\u062a\u0647 \u0628\u0627\u0634\u062f \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0628\u0647 \u0627\u0648 \u0627\u0639\u062a\u0645\u0627\u062f \u06a9\u0646\u0646\u062f. \u0641\u06cc\u0644\u062a\u0631\u06cc\u0646\u06af \u0627\u0632 \u0646\u0634\u0627\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0628\u06cc\u200c\u0627\u0639\u062a\u0645\u0627\u062f\u06cc \u062d\u06a9\u0648\u0645\u062a \u0628\u0647 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0627\u0633\u062a.