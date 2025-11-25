میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پیام تند یوسف پزشکیان درباره قانون فیلترینگ

یوسف پزشکیان: فیلترینگ از نشانه‌های بی‌اعتمادی حکومت به مردم است.
کد خبر: ۱۳۴۲۱۳۷
| |
758 بازدید
|
۳
پیام تند یوسف پزشکیان درباره قانون فیلترینگ

به گزارش تابناک؛ یوسف پزشکیان، پسر رئیس جمهور در پستی درباره قانون فیلترینگ نوشته است: اعتماد دو‌طرفه است. نمی‌شود حکومت به مردم اعتماد نکند و انتظار داشته باشد مردم به او اعتماد کنند. فیلترینگ از نشانه‌های بی‌اعتمادی حکومت به مردم است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
پسر پزشکیان یوسف پزشکیان حکومت فیلتر فیلترینگ اعتماد مردم بی اعتمادی مردم
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه
افشای جزئیات وام‌های کلان بدون وثیقه در بانک پاسارگاد/ بیش از ۹ هزار میلیارد تومان کجا رفت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اعلام موضع پسر پزشکیان درباره مذاکره ایران و آمریکا
تاثیر فیلترینگ بر کسب‌وکار‌های اینترنتی
حضرتی: اعتماد ملت ایران به مسئولان آسیب جدی دیده
هشدار آیت‌الله مکارم شیرازی درباره تبعات نارضایتی مردم
تکذیب یک شایعه در مورد یوسف پزشکیان
هشدار مهم؛ احتمال ارتباط جاسوسی و رفع فیلترینگ واتساپ
عموفیلترچی های سابق،امروز کجا هستند؟/وزارت ارتباطات، پاشنه آشیل دولت پزشکیان!
دفاع تمام قد پسر پزشکیان از ظریف
پاسخ پسر پزشکیان به سعید جلیلی درباره مذاکره
تناقض عجیب؛ فیلتر گوگل پلی برداشته می شود اما ایران تحریم است!
کنایه پسر پزشکیان به مخالفین رفع فیلترینگ
شبکه‌های مجازی در ترکیه فیلتر شد
اینترنت بدون فیلتر ماهواره‌ای در ایران، واقعیت یا شایعه؟!
واکنش عجیب پسر پزشکیان به استعفای ظریف
آخرین مهلت فعالیت بدون فیلتر تلگرام طلایی و هاتگرام
آیا وقت تجدید‌نظر فرا رسیده؟
وزیر اقتصاد: قراری برای افزایش قیمت بنزین نداریم
دولت گذشته اعتماد مردم به مسئولان را از بين برد
چرا مردم به حکومت و مسئولان اعتماد ندارند؟
پیام پسر رئیس جمهور منتخب+ عکس
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
1
1
پاسخ
آفرین . درود به شرفت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
1
0
پاسخ
فرار به جلو
چشم، الان دستور میدم فلیترینگ را بردارند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
0
0
پاسخ
آقا یوسف شما و پدرتان از سیم کارت سفید بهره میبرید؟
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
الی گشت
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۳۰ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به فردوسی پور را ببینید  (۱۲۴ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۳ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۸۲ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۸۱ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۷۴ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۱ نظر)
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟  (۶۹ نظر)
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند  (۶۹ نظر)
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد  (۶۸ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۶۲ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران می‌بارد!  (۶۱ نظر)
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!  (۵۷ نظر)
پشت پرده طرح آموزش زبان سمنانی در مدارس/ اولویت سنجی به سبک آموزش و پرورش!  (۵۲ نظر)
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005d9N
tabnak.ir/005d9N