میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سحر امامی قهرمان ملی یا قربانی سیاست صداوسیما؟

واقعیتی ناخوشایند و تأسف‌بار وجود دارد و آن میل سیری‌ناپذیری است که در ضایع کردن آثار، فرایندها و موقعیت‌های قهرمانانه و حتی شخص قهرمان وجود دارد! این یک واقعیت است که متأسفانه در سطوح مختلف اجتماعی، از لایه‌های عمومی تا ساختارهای حاکمیتی، ساری و جاری است!
کد خبر: ۱۳۴۲۱۳۱
| |
965 بازدید

سحر امامی قهرمان ملی یا قربانی سیاست صداوسیما؟

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه قدس، برای تأیید این ادعا یک مثال خیلی به‌روز وجود دارد:

در جریان جنگ تحمیلی اخیر و خباثت رژیم جنایت‌پیشه صهیونی، به جرئت می‌توان حمله به ساختمان شیشه‌ای صداوسیما را از نمادین‌ترین صحنه‌ها و البته مواجهه شجاعانه عوامل حاضر در استودیو خبر رسانه ملی به ویژه سرکار خانم «سحر امامی» را مصداق بارز یک کنش قهرمانانه دانست. پس ما در این داستان، دست‌کم یک قهرمان داریم؛ بانویی ایرانی، شجاع، با حجاب فاطمی و فصاحت زینبی که شمه‌هایی از اساطیر ملی و اسوه‌های مذهبی را در مقیاسی جهانی به نمایش گذاشت و تقریباً همه ما ایرانیان، به ایشان و آن موقعیت قهرمانانه، افتخار کرده و می‌کنیم.

فارغ از کج‌سلیقگی‌های بعدی که از طرف سازمان متبوع قهرمان داستان ما اتفاق افتاد و مواردی، چون «تور ساختمان شیشه‌ای» برای سفیران خارجی و... که روایت زخم و ضعف بود به جای روایت پیروزی؛ واکنش‌ها و اقدام‌هایی که در قبال این بانوی قهرمان اتفاق افتاد، در وهله نخست بسیار بجا و اثرگذار بود؛ از پیام رهبر معظم انقلاب تا تقدیر رهبران مقاومت جهانی علیه امپریالیسم....

اما این همه ماجرا نبود! دعوت فدراسیون کاراته از ایشان و اعطای کمربند مشکی افتخاری و مواردی از این دست، در واقع شروع همان واقعیت دوم است که ما میل سیری‌ناپذیری به ضایع کردن آثار، فرایند‌ها و موقعیت‌های قهرمانانه و حتی شخص قهرمان داریم؛ امری که شاید ریشه در ساختار دیوان‌سالارانه و مناسبات قدرت دارد که فعلاً ورودی به آن نخواهیم داشت.

اما در روز‌های اخیر، خبر ساخت فیلم سینمایی مربوط به قهرمان محترم داستان ما فراگیر شده و نگرانی‌ها را بیش از پیش جدی می‌کند. در حالی که هنوز حرارت آتش در ساختمان شیشه‌ای فروننشسته، دلسوزانی که ان‌شاءالله دغدغه آنها روایت پیروزمندانه از زندگی یک قهرمان است، از تصمیم خود رونمایی کرده و حالا اسامی بازیگران و تیم تولید فیلم، این نگرانی را بیش از پیش جدی می‌کند؛ قصه چیست؟ فیلم‌نامه چه روایتی دارد و اصولاً ظرفیت روایت قهرمان را دارد یا نه؟ پرسش‌هایی است که پاسخ مثبت به آنها، نیازمند حجم زیادی از خوش‌بینی مبتذل به سازوکار سفارشی‌سازی است که نمونه‌های ناموفق پرشماری از آن را دیده و به راحتی فراموش کرده‌ایم.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
صداوسیما سحر امامی ساختمان شیشه ای کمربند مشکی فیلم سینمایی فیلم نامه
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه
افشای جزئیات وام‌های کلان بدون وثیقه در بانک پاسارگاد/ بیش از ۹ هزار میلیارد تومان کجا رفت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
الی گشت
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۳۰ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به فردوسی پور را ببینید  (۱۲۴ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۳ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۸۲ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۸۱ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۷۴ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۱ نظر)
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟  (۶۹ نظر)
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند  (۶۹ نظر)
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد  (۶۸ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۶۲ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران می‌بارد!  (۶۱ نظر)
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!  (۵۷ نظر)
پشت پرده طرح آموزش زبان سمنانی در مدارس/ اولویت سنجی به سبک آموزش و پرورش!  (۵۲ نظر)
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005d9H
tabnak.ir/005d9H