تصاویر سوپرتانکر توقیفی ایران که اندونزی حراج کرد!
دفتر دادستان کل اندونزی نفتکش سوپر تانکر آرمان 114 را که 167 هزار تن نفت شیرین نیز دارد، به قیمت پایه 70 میلیون دلار به حراج گذاشته است. طبق شرایط حراج، خریدار، هزینه نگهداری و امنیت کشتی را پرداخت خواهد کرد. برنده مناقصه موظف است ظرف 30 روز پس از خرید، نفتکش را جابه جا کند. دلالان کشتی میگویند یک ابرنفتکش نو حدود 126 میلیون دلار و یک کشتی 59 ساله ۵۹ میلیون دلار فروخته میشود. به ادعای اندونزی نفتکش آرمان 114 در سال 2023 هنگام تلاش برای انتقال نفت به یک نفتکش دیگر در آبهای اندونزی توقیف شد. تصاویر این نفتکش عظیم را میبینید.
