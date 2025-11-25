En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 348
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۲۱۳۰
کد خبر:۱۳۴۲۱۳۰
1408 بازدید
نظرات: ۳
نبض خبر

تصاویر سوپرتانکر توقیفی ایران که اندونزی حراج کرد!

دفتر دادستان کل اندونزی نفتکش سوپر تانکر آرمان 114 را که 167 هزار تن نفت شیرین نیز دارد، به قیمت پایه 70 میلیون دلار به حراج گذاشته است. طبق شرایط حراج، خریدار، هزینه نگهداری و امنیت کشتی را پرداخت خواهد کرد. برنده مناقصه موظف است ظرف 30 روز پس از خرید، نفتکش را جابه جا کند. دلالان کشتی می‌گویند یک ابرنفتکش نو حدود 126 میلیون دلار و یک کشتی 59 ساله ۵۹ میلیون دلار فروخته می‌شود. به ادعای اندونزی نفتکش آرمان 114 در سال 2023 هنگام تلاش برای انتقال نفت به یک نفتکش دیگر در آب‌های اندونزی توقیف شد. تصاویر این نفتکش عظیم را می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر سوپرتانکر آرمان 114 ناوگان سایه تحریم نفتی ایران تانکر نفتکش نفتکش ایرانی توقیف نفتکش ایران اندونزی ویدیو تحریم های آمریکا
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
2
18
پاسخ
كيهان: بازگشت تحريم ها تاثيري ندارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
0
0
پاسخ
باید سفارت اندونزی را تسخیر و جاکارتا را با خاک یکسان کنیم .
سهیل امیری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
0
0
پاسخ
باعث غصه و ناراحتی است اموال ملت ایران به تاراج می رود بعد اینجا بیمار خاص برای تهیه نسخه دارویی در به در و آواره می شود
دستگاه دیپلماسی کجایی
آقای شریعتمداری کیهان کجایی راه حل نداری
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟