قیمت خودرو امروز ۴ آذر ۱۴۰۴

قیمت خودرو امروز 4 آذر 1404 در شرایطی اعلام شد که مرور عملکرد قیمتی بازار طی یک هفته گذشته از افزایش نرخ اغلب مدل‌ها حکایت دارد. کارشناسان بر این باورند که گرچه بازار همچنان در فضای رکود تورمی به سر می‌برد و سطح معاملات کاهش یافته است، اما ارزیابی متغیرهای بنیادین اثرگذار بر بازار نشان می‌دهد که مسیر بلندمدت خودرو همچنان با چشم‌انداز صعودی همراه است.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، در همین چارچوب، هرگونه افزایش قیمت از سوی خودروسازان عمق رکود را بیشتر و حجم معاملات را کمتر می‌کند، چرا که خریداران در مواجهه با افزایش قیمت، تمایل خود را برای ورود به معامله کاهش می‌دهند. با این حال، فعالان بازار تاکید می‌کنند که هر کاهش محسوس در عرضه می‌تواند شتاب تغییرات قیمتی را افزایش دهد و زمینه جهش‌های کوتاه‌مدت را فراهم کند.



قیمت خودروهای داخلی

ری‌را بیشترین تغییرات قیمتی میان محصولات داخلی را تجربه کرد. بدین ترتیب، این کراس‌اوور داخلی در هفت روز گذشته رشد 34 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا امروز با نرخ یک میلیارد و 884 میلیون تومان معامله شود. از طرف دیگر، سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول بزرگ) نسبت به هفته گذشته 31 میلیون تومان گران شد تا در روز جاری با بهای یک میلیارد و 64 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود.

اطلس G نسبت به هفته گذشته 11 میلیون تومان گران شد و روی شاخص 805 میلیون تومان ایستاد. از سوی دیگر، شاهین اتوماتیک پلاس تنها 6 میلیون تومان گرانتر از هفته گذشته و با نرخ یک میلیارد و 508 میلیون تومان به معاملات امروز رسید.

قیمت خودروهای مونتاژی

دیگنیتی پرستیژ نسبت به هفته گذشته 100 میلیون تومان گران شد تا در روز جاری با نرخ 2 میلیارد و 880 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد. از طرف دیگر، فیدلیتی الیت (5 نفره) 45 میلیون تومان گرانتر از هفته گذشته و با بهای 2 میلیارد و 615 میلیون تومان در معاملات روز جاری حاضر شد.

X33 کراس نسبت به روزهای گذشته 70 میلیون تومان گران شد تا امروز با نرخ یک میلیارد و 670 میلیون تومان خرید و فروش شود. از سوی دیگر، آریزو 6GT در بازه زمانی هفت روزه رشد 23 میلیون تومانی را تجربه کرد تا امروز با نرخ 2 میلیارد و 693 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.

هایما S7 پرو در روزهای گذشته 55 میلیون تومان گران شد و امروز روی قله 2 میلیارد و 400 میلیون تومان ایستاد. از سوی دیگر، لاماری ایما 28 میلیون تومان گرانتر از هفته پیشین و با نرخ 2 میلیارد و 600 به بازار آزاد رسید.